Cuca aponta ‘massacre’ das redes, atende família e anuncia saída do Corinthians após 6 dias

Cuca não é mais o técnico do Corinthians. Durou seis dias a passagem do treinador, que não suportou a pressão de parte da imprensa e da torcida por causa da sombra do passado, condenado por estupro de uma menor na Suíça, em 1989. O anúncio foi feito 1h30 após a vitória sobre o Remo na Copa do Brasil, por 2 a 0, no tempo normal e 5 a 4 nos pênaltis.

A família teria pedido para Cuca abandonar o cargo devido à pressão. Tite e Vanderlei Luxemburgo são dois nomes apontados para assumirem a função. O próximo jogo do Corinthians é sábado, às 18h30 diante do Palmeiras, no Allianz Parque.

Outro técnico a ficar pouco tempo no clube foi Júnior, em 2004, que saiu após dez dias no comando, com duas derrotas por 3 a 0 para São Caetano e São Paulo.

Cuca teve uma vitória e uma derrota no comando técnico do Corinthians. Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Cuca fez um pronunciamento: “Foi um jogo que foi demais. Pela primeira vez pude sentir o pulsar da Fiel, da Arena. Foi maravilhoso com a conquista desta vaga. Foi um dia vivido um sonho, maravilhoso.”

Cuca falou da pressão que sofreu fora de campo. “Foi quase um massacre, um pesadelo. Eu estava muito concentrado para esta decisão. Os jogadores me emocionaram, os jogadores sentiram o que estava passando. Não quero ser vítima de nada, mas foi a pior coisa que se pode passar, quando invadem a rede social de suas filhas, de sua mulher com ameaças, ofensas descabidas, vou fazer 60 anos, você pesa o que vale a pena e o que não vale. Vale a pena minha família, a coisa mais importante para mim. Não esperava esta avalanche, coisas passadas há muito tempo, fui julgado e punido pela internet, mas não quero entrar em detalhes”.

Por fim, o treinador anunciou sua saída. “Não era o que queria, foi um pedido de minha família. Amanhã estarei em casa, vou cuidar de vocês”, disse Cuca, que falou da contratação de advogados. “Quem, julga, pode ser julgado”, afirmou. “Quero agradecer o presidente (Duílio Monteiro Alves), já havia tomado esta decisão ontem (terça-feira). Ele é um cara do bem, é como se fosse mais um, simples, humilde... Ele está sofrendo pressão enorme, não é justo deixar ele, os jogadores, Alessandro (diretor) sob esta pressão. Agradecer os jogadores também que compraram meu barulho, minhas ideias... se Deus quiser eu volto um dia para fazer um trabalho do começo ao fim.”

Questionado após o anúncio de saída de Cuca, o presidente Duílio Monteiro Alves preferiu não alimentar especulações sobre qual rumo o clube tomará na escolha do novo treinador. O mandatário disse ainda que o pedido de demissão de Cuca não causa alívio ou sentimento de fracasso, mas tristeza pela decisão.

Condenação do Cuca ocorreu em 1987, ex-técnico diz ser inocente

Cuca foi condenado sob a acusação de manter relação sexual com uma jovem de 13 anos em 1987, quando era jogador do Grêmio.

Em sua coletiva de apresentação no Corinthians, Cuca declarou ser “totalmente inocente” e disse ter “vaga lembrança” do episódio. “Eu estava no Grêmio há uns 20 dias. Tenho vaga lembrança de tudo que aconteceu. Na lembrança que tenho, tinha 23 anos, íamos jogar uma partida e pouco antes subiu uma menina para o quarto. O quarto em que eu estava com mais três jogadores era duplo, tinha duas camas. Essa foi minha participação nesse caso”, disse o treinador.

“Sou totalmente inocente, não fiz nada. As pessoas falam que houve um estupro. Eu não fiz nada”, completou o técnico. Ele também alega que a jovem não lhe reconheceu como um de seus agressores.

“O mais importante não é a palavra da vítima? Ela falou: ‘Eu não conheço, não vi, não estava’. Foram três vezes. A palavra da mulher era que o Cuca não estava lá. Como posso ser condenado? Pelo quê?”, questionou.