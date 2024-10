Cuiabá x São Paulo no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O São Paulo visita o Cuiabá neste sábado, 5, às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal. O confronto reúne diferentes expectativas, já que o time da casa amarga a vice-lanterna, sem conseguir sair do Z-4 mesmo se vencer nesta rodada. Já os são-paulinos, apenas com o Brasileirão para 2024, esperam vencer para entrar no G-4.

O técnico Luis Zubeldía teve toda a semana para preparar o time para o jogo, após a vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians. O clássico foi importante para levantar a moral do São Paulo, que havia sido eliminado da Libertadores. Além disso, reanimou o setor ofensivo. Os são-paulinos não marcavam mais de um gol em uma partida desde 25 de agosto. Agora, a tônica é tentar manter resultados positivos. Quinto colocado com 47 pontos, o time dificilmente disputará o título brasileiro, mas não esconde que classificar para a principal competição continental é o objetivo que resta para 2024. Uma vitória em Cuiabá combinada com uma derrota do Flamengo, contra o Bahia, em Salvador, é suficiente para que a equipe suba ao quarto lugar.

São Paulo vai a Cuiabá embalado por vitória no clássico e almeja G-4. Foto: Arte/Estadão

“Faremos o possível para jogar a Libertadores no ano que vem. Aqui (no Brasil) é mais difícil se classificar todos os anos porque tem equipes muito boas, com bom suporte econômico”, avaliou Zubeldía após a vitória no Majestoso. “Agora é pensar jogo a jogo, com calma. Futurologia não é aconselhável no futebol. Temos que ir jogo a jogo para terminar (o Brasileiro) no degrau mais alto possível”, concluiu.

O treinador não terá Calleri e Alan Franco, suspensos, contra o Cuiabá. No ataque o escolhido deve ser André Silva, que chegou a marcar diante do Corinthians. Outra possibilidade é adiantar Luciano e escalar o garoto William Gomes.

Na defesa, Sabino deve ser o substituto do zagueiro argentino. O norte-irlandês Jamal Lewis vai substituir Wellington, poupado por desgasdte físico.

O Cuiabá vem de uma derrota para o Fortaleza, por 1 a 0, na última rodada. A equipe tem um jogo a menos, por o duelo contra o Vasco, pela 19ª rodada ter sido adiado três vezes. A partida será em 24 de outubro, em São Januário.

Por enquanto, a equipe de Bernardo Franco tem 23 pontos, cinco a menos que o Corinthians, que é 18º, e dois a mais que o lanterna Atlético-GO. Para o zagueiro Alan Empereur, o rebaixamento não está decretado. “Temos que chamar a responsabilidade, dar nosso máximo. Temos 11 jogos pela frente. Todos serão uma guerra. Não temos tempo para mais nada. Só ganhar”, avaliou.

“É um momento difícil, temos que defender e atacar todos juntos. Precisamos começar a ganhar jogo. Vamos lutar até o final”, projetou sobre a partida contra o São Paulo. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o risco de queda do clube está em 87,5%.

O volante Filipe Augusto e o atacante André Luís são dois “reforços” do Cuiabá, já liberados pelo departamento médico. A dupla deve estar à disposição no banco de reservas.

CUIABÁ X SÃO PAULO: SAIBA TUDO SOBRE O CONFRONTO PELO BRASILEIRÃO

Data - 05/10/2024.

- 05/10/2024. Horário - 19h (de Brasília).

- 19h (de Brasília). Local - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

ONDE ASSISTIR A CUIABÁ X SÃO PAULO AO VIVO