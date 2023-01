Daniel Alves trancou, agrediu e estuprou mulher em banheiro de boate, diz jornal espanhol

O jornal espanhol El Periodico publicou detalhes do depoimento dado pela jovem de 23 anos que diz ter sido estuprada pelo jogador Daniel Alves na Espanha. Segundo a publicação, o brasileiro a trancou, agrediu e estuprou no banheiro da área VIP de uma boate de Barcelona. O jogador de 39 anos foi detido nesta sexta-feira enquanto prestava depoimento à polícia e, após pedido do Ministério Público espanhol, preso preventivamente sem direito a fiança. Ele nega as acusações.

O depoimento apresenta em detalhes o episódio que teria ocorrido na madrugada do dia 30 para 31 de dezembro, na casa noturna Sutton. Segundo a denunciante, o Daniel Alves flertou com ela e outras duas amigas. O brasileiro teria agarrado a mão da vítima e levou-a ao pênis, repetindo o gesto repetidas vezes apesar de a jovem resistir. Depois, o jogador pediu para ela segui-lo e a levou banheiro da área VIP. A vítima denunciou que foi trancada no local pelo atleta, que a obrigou a fazer sexo e, quando ela resistiu, apanhou.

Daniel Alves foi detido na manhã desta sexta-feira quando prestava depoimento às autoridades espanholas.

A denunciante foi atendida em uma sala da boate e também foi recebida pelo responsável da casa noturna, que acionou a polícia e uma ambulância. Ela foi transferida para o Hospital Clínic, onde foram feitos exames médicos. Segundo fontes consultadas pelo jornal, o laudo médico afirma que há algumas lesões compatíveis com a agressão.

A mulher foi dois dias depois da suposta agressão denunciar os fatos à polícia. Ela entregou o laudo médico e também o vestido que usava na noite de 30 de dezembro. A Unidade Central de Agressões Sexuais (UCAS) assumiu uma investigação que revisou as câmeras de segurança.

Daniel Alves preso

Daniel Alves foi preso preventivamente, sem direito à fiança, após uma juíza acatar um pedido do Ministério Público espanhol sobre o caso. Ele havia sido detido mais cedo enquanto prestava depoimento à polícia e foi levado ao Centro Penitenciário Brians 1, nos arredores de Barcelona.

No dia 5 de janeiro, Daniel Alves já havia se posicionado sobre o caso e negou as acusações. “Primeiramente, gostaria de desmentir tudo. Eu estive nesse lugar (casa noturna), com mais gente, aproveitando. Todo mundo que me conhece sabe que eu adoro dançar. Eu estava aproveitando, mas sem invadir o espaço dos demais. Sempre respeitando o entorno”, afirmou.