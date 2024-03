Daniel Alves: Ministério Público da Espanha recorre de decisão de liberdade provisória ao jogador

Esta não é a primeira vez que o MP da Espanha endurece o cerco em torno de Daniel Alves. No começo do mês foi noticiado que a promotoria iria entrar com recurso pedindo pena rígida para o brasileiro. Estima-se de que o pedido seria para os nove anos de cadeia. O jogador foi condenado a quatro anos e meio de reclusão e mais cinco de liberdade vigiada por agressão sexual.

Daniel Alves foi denunciado por uma mulher de 23 anos por abuso sexual cometido em uma boate em Barcelona, na madrugada de 31 de dezembro de 2022. Ele foi preso no dia 20 de janeiro de 2023, e condenado em fevereiro deste ano. Após o julgamento, a defesa do brasileiro entrou com um pedido de liberdade provisória, que foi aceito pela Justiça da Espanha sob a fiança de um milhão de euros (cerca de R$ 5,3 milhões).