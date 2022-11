De animais a máquinas: ‘videntes’ discordam sobre qual seleção será campeã na Copa do Catar

Publicidade

Antes de começar uma Copa do Mundo, é normal termos vários palpites sobre quem será a seleção ganhadora. Alguns apostam em favoritos e outros acreditam nas “zebras”, que dão as caras em muitos momentos, mas há também as projeções mais inusitadas sobre o campeão ou quem vencerá cada jogo. As “previsões do futuro” vão desde vidência a animais com poderes de adivinhação.

Não poderia ser diferente em 2022. Com o Mundial em andamento, já é possível encontrar pela internet quem será a coroada com a taça no dia 18 de dezembro, e o Brasil já foi apontado como o possível ganhador. Relembre os palpites para o torneio do Catar e outras apostas curiosas nos últimos anos.

“PROFECIA DA EUROCOPA”

Artilharia de Cristiano Ronaldo na Eurocopa de 2020 pode ter "dado" título da Copa do Mundo a Portugal? Foto: Pedro Nunes/Reuters

Você poderia pensar que o torneio europeu de seleções mais tradicional não é uma boa “premissa” de ganhador, afinal, a campeã de 2020, Itália, nem sequer se classificou para o mundial. No entanto, a “profecia da Eurocopa” não exalta necessariamente seu campeão, mas sim quem teve o artilheiro.

Desde 2008, todos os times que tiveram o goleador da competição levaram a taça para casa. No ano citado, o atacante espanhol David Villa foi o que mais balançou as redes e, em 2010, seu país foi campeão. Na edição de 2012, Mario Gómez, da Alemanha, terminou no topo da artilharia e o time de Joachim Löw foi coroado em 2014. E em 2016, Antoine Griezmann foi o “matador” da Eurocopa, com a França levantando o caneco em 2018.

Caso a escrita se mantenha, os portugueses podem se animar, porque Cristiano Ronaldo foi o artilheiro da última competição europeia, a de 2021 (aconteceu um ano depois por causa da pandemia da covid-19), empatado com Patrik Schick, da República Tcheca (que não se classificou). Esta pode ser sua última Copa e, conhecendo a ambição do craque, há motivação extra para que a profecia não seja quebrada.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Tite com os convocados da seleção brasileira para a Copa de 2022; inteligência artificial apontou o elenco como futuro campeão. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Em pleno 2022, ano da tecnologia, era de se esperar que aparecesse algum computador dando uma de vidente, e foi isso que a inteligência artificial do DataLab, da Serasa Experian, fez coletando dados dos últimos três ciclos de Copas. O resultado foi: Brasil campeão.

As informações foram totalmente analisadas pelo dispositivo, sem interferência humana, e estudou partidas entre os times que se enfrentarão no campeonato do Catar, diferenciando se era um amistoso ou jogo oficial de alguma competição. O método utilizado foi o machine learning, onde se automatiza a construção de modelos analíticos e faz com que sistemas identifiquem padrões.

Processando todos os dados, a inteligência artificial apontou que a seleção brasileira tem 20,9% de chances de se sagrar hexacampeão, e possivelmente em uma final com a Argentina, considerada a segunda melhor pela tecnologia, com 14,3% de possibilidades de título.

NO VIDEOGAME

Seleção argentina se consagrou campeã na simulação do FIFA 23. Foto: Reprodução/EA Sports

Produtora do jogo FIFA para os videogames, a EA Sports fez sua tradicional simulação da Copa do Mundo na edição 23, onde deu o controle das seleções à própria CPU para ver qual se saía campeã. A Argentina saiu com a taça e, para apimentar a rivalidade, em cima do Brasil na final.

A sequência dos hermanos no mata-mata virtual foi: Dinamarca nas oitavas, Holanda nas quartas, França nas semis e a Canarinho na decisão do campeonato. Do nosso lado, passamos por Coréia do Sul, Alemanha e Portugal. Foram também simulados os desempenhos individuais dos atletas, com Messi sendo coroado como artilheiro e melhor jogador. Richarlison e Vinícius Júnior foram os goleadores brazucas.

O índice de acertos da EA é de se respeitar, pois os últimos campeões da “vida real” (Espanha, Alemanha e França) também venceram no game. O que pode “quebrar” a previsão é que houve um erro no chaveamento do jogo, pois Brasil e Argentino passaram ambos em primeiro lugar de seus grupos e não caíram no mesmo lado da chave, o que não é possível pelo regulamento. É possível consultar quais seriam os confrontos na tabela do Estadão.

PORCO PREVÊ AZARÕES

Na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, um famoso porco vidente chamado Mystic Marcus fez sua “profecia” de quem seriam os quatro semifinalistas do torneio. E ele não só deixou o Brasil de fora do top 4 como colocou um participante inédito: a Nigéria.

Além da seleção africana, as outras três que chegariam nessa fase seriam Argentina, Bélgica e Uruguai. Infelizmente para o animal, ele acertou apenas a europeia, que caiu para a França - nem “citada” por ele - no duelo antes da final, em jogo que terminou 1 a 0 para os futuros campeões.

Apesar de ter errado a previsão da Copa, ele seguiu com crédito por suas outras adivinhações, que incluíram o resultado da edição de 2014, do Torneio de Wimbledon no tênis e até mesmo do referendo do Brexit, que acarretou na saída da Grã-Bretanha da União Europeia.

POLVO PAUL

Polvo Paul roubou a cena como o vidente da Copa de 2010 e previu queda da Alemanha nas semis. Foto: Divulgação

Talvez o mais famoso dentre os animais videntes no esporte, o polvo Paul roubou a cena em 2010 ao cravar vencedores de partidas da Copa do Mundo da África do Sul. Seu “método” funcionava assim: eram colocados potes de comida em seu aquário, em dois recipientes iguais - cada um com a bandeira dos países que iriam se enfrentar - e ele escolhia para qual ir, que também seria seu palpite.

O que pareceu uma brincadeira com os jogos da Alemanha, local onde vivia, logo começou a assustar, pois ele acertou todos os vencedores dos confrontos que a seleção europeia estava envolvida e decretou que ela iria cair nas semis - o que aconteceu no final com a derrota por 1 a 0 para a Espanha.

Após a demonstração de seus “poderes místicos”, o animal ficou famoso e chegou a receber propostas de mais de 30 mil reais para novas adivinhações, como a do campeão da Fórmula 1 de 2010. Não somente isso, virou uma marca e teve produtos em sua homenagem comercializados. Ele morreu em outubro daquele ano, mas seus palpites ficaram para a história.

