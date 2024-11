Denilson é show e não apenas no apelido. O ex-jogador campeão do mundo em 2002 sempre tem uma resposta para falar de futebol. Não a toa já são 14 anos como comentarista e apresentador na Band. Nem sempre foi assim. Em 1998, quando saiu do São Paulo para o Real Betis, da Espanha, no que foi a maior venda do futebol até 2013, ele viveu em baixa.

A situação é semelhante com o que vivem Endrick, no Real Madrid, e Vitor Roque, no próprio Betis. O futebol vistoso e driblador que apresentou no Brasil não se repetiu nos campos espanhóis. Foi quando o jogador precisou colocar os pés no chão e pensar. O amadurecimento do passado é visto na desenvoltura apresentada no decorrer dos anos.

“Desenvoltura”, aliás, talvez seja a melhor definição de Denilson. Com a língua solta, ele não tem medo de pedir paciência com Dorival e falar que jogadores da seleção precisam assumir mais responsabilidade. Já com as pernas soltas, ficou marcado pelos dribles e uma cena em que é perseguido por quatro jogadores da Turquia na Copa do Mundo de 2002. Não tivesse sofrido falta, a impressão é que levaria os dribles até o apito final.