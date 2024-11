Dorival aprova trabalho da seleção no ano: ‘Um gol e estaríamos na segunda colocação’

Perguntado se está seguro de que estará à frente da seleção em março na próxima rodada das Eliminatórias, Dorival, primeiro, desconversou, dizendo que quem poderia responder era o executivo da CBF, Rodrigo Caetano. Depois, porém, o técnico demonstrou confiança. “Avaliação do trabalho é feito no dia a dia, sempre consegui entregar coisas boas nos clubes em que passei. Trabalho está sendo realizado, as coisas estão evoluindo, os jogadores entendendo que a gente quer e transformando as atitudes em campo.”

Concordando com Raphinha, o técnico afirmou que as vaias ao final da partida foram por causa do resultado e não pela atuação da seleção. “Tivemos o apoio do público no primeiro tempo e as vaias foram mínimas.”