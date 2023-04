Dorival Junior é contratado pelo São Paulo para a vaga de Rogério Ceni

Menos de 24 horas após a demissão de Rogério Ceni, o São Paulo acertou nesta quinta-feira a contratação de Dorival Júnior para assumir o comando da equipe no restante da temporada. Com a chegada, o profissional já poderá dirigir o time na segunda rodada do Brasileirão, contra o América-MG, no sábado. Ele assinou contrato até 31 de dezembro de 2024 e reassume o comando técnico da equipe após cinco anos.

O Estadão apurou que o acordo com Dorival foi costurado pela manhã. O técnico de 60 anos era o principal alvo do tricolor paulista desde a saída de Rogério Ceni, demitido após sequência negativa de resultados e uma vitória pouco expressiva diante do venezuelano Puerto Cabello, por 2 a 0, na Copa Sul-Americana, depois de muito sofrimento.

“Nossa conversa com o Dorival foi franca e direta, o que proporcionou a oportunidade deste acerto rápido, em pouco tempo de negociação. Estamos satisfeitos em poder contar com ele. É um grande profissional”, afirmou o presidente Julio Casares.

Dorival Junior teve breve passagem pelo São Paulo em 2017. Foto: Érico Leonan/São Paulo FC

Com o treinador, também chegam ao clube para compor a comissão técnica os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero e o preparador físico Celso Rezende.

Dorival estava livre no mercado após não ter seu contratado renovado pelo Flamengo, que contratou o português Vítor Pereira, já demitido, para o seu lugar. Sob o comando do rubro-negro carioca, o novo técnico do São Paulo conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores na última temporada. Encontrou uma maneira de fazer o time jogar, se valendo dos melhores jogadores. Dorival escalou Pedro e Gabigol juntos e a combinação deu certo.

O profissional teve uma breve passagem pelo time tricolor em 2017, quando ficou no cargo por oito meses e ajudou a livrar a equipe do rebaixamento no Brasileirão. Curiosamente, ele também substituiu Rogério Ceni à época.

Continua após a publicidade

Dorival terá três frentes para disputar na temporada pelo São Paulo: o Brasileirão, no qual a equipe iniciou com uma derrota fora de casa, por 2 a 1, para o Botafogo; a Copa do Brasil, encarando o Ituano na terceira fase após empate em 0 a 0 na ida; e a Copa Sul-Americana, competição da qual é o atual vice-campeão.

Além de São Paulo e Flamengo, Dorival tem passagens como técnico por Figueirense, Ceará, Athletico-PR, Santos, Palmeiras, Fluminense, Vasco, Internacional, Atlético-MG, entre outros clubes.