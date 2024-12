Dudu se despede do Palmeiras ofuscado por temporada ruim do time e ‘escanteado’ pelo clube

Dudu entrou no campo do Allianz Parque pela última vez defendendo o Palmeiras. Havia dúvidas sobre a participação do ídolo palmeirense no jogo derradeiro do Brasileirão 2024. Os torcedores criticam a forma que o camisa 7 foi tratado pelo clube, principalmente no momento de despedida.

PUBLICIDADE Após o time sair para o intervalo contra o Fluminense sob vaias, a presença do jogador na volta fez o som oposto. Ele foi o mais aplaudido nesta tarde de domingo. Não foi possível, porém, que Dudu mudasse o cenário do jogo. Fora de campo, o Palmeiras não comentou a despedida do ídolo. Dudu tem 462 jogos com a camisa palmeirense e conquistou 12 títulos - o maior campeão pelo clube neste século. A relação entre ele o clube ficou tensa depois que o Cruzeiro anunciou a contratação do atacante no meio do ano. A notícia surpreendeu os bastidores do Palmeiras e iniciou um calvário que culmina na saída de Dudu.

Dudu entrou no intervalo contra o Fluminense e foi muito aplaudido, mas pouco conseguiu fazer em campo. Foto: Felipe Rau/Estadão

Na época, a presidente Leila Pereira falou publicamente que o ciclo do atacante na equipe já havia chegado ao fim. Recentemente, Dudu se manifestou nas redes sociais com elogios ao ex-presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte.

Dudu até voltou a negociar com o Cruzeiro, mas o fato de ter recuado na saída pesou para a reprovação da torcida cruzeirense.

Títulos de Dudu com o Palmeiras

Copa do Brasil 2015

Brasileirão 2016

Brasileirão 2018

Paulistão 2020

Libertadores 2020

Libertadores 2021

Paulistão 2022

Recopa Sul-Americana 2022

Brasileirão 2022

Supercopa do Brasil 2023

Paulistão 2023

Brasileirão 2023

O Palmeiras não publicou homenagens ao atleta antes da partida de despedida. A falta de uma manifestação foi motivo de críticas dos torcedores nas redes sociais.

O contrato é válido até dezembro de 2025. Existe uma cláusula de produtividade que pode ampliar o vínculo até 2026, o que não será exercido. O atacante é um dos mais bem pagos do futebol brasileiro.