80 Ferraris, 90 mil PlayStations 5 ou o Cruzeiro: O que é possível comprar com R$ 400 mi do Endrick

O Palmeiras fechou acordo para a venda do atacante Endrick, de 16 anos, para o Real Madrid por um dos maiores valores da história do futebol brasileiro 72 milhões de euros (R$ 408,6 milhões, em conversão direta). O valor representa nada menos do que 307 mil salários mínimos (R$ 1.302) e é o suficiente para ostentar uma vida de luxo no Brasil. Na poupança, o valor rende R$ 2 milhões ao mês. Já no Tesouro Selic, na taxa atual, o rendimento é de R$ 3,3 milhões mensais.

Ainda não se sabe como o Palmeiras vai receber essa bolada. O dinheiro também três vezes mais do que a dívida do clube com a Crefisa, sua patrocinadora. Daria ainda para comprar o Allianz Parque da WTorre. O jogador permanecerá no time por mais duas temporadas, até julho de 2024, quando completa 18 anos.

O dinheiro também representa um prêmio de loteria. Quem acertar sozinho na Mega da Virada poderia comprar o passe do Endrick e ainda ficar com R$ 50 milhões na conta. Veja alguns exemplos do que é possível comprar com os R$ 400 milhões do contrato de Endrick:

532 mil cestas básicas (R$ 750,74 cada)

4.975 carros 0 km modelo HB20 Sense 1.0 Manual (R$ 80.390 cada)

83 carros 0 km modelo Ferrari F8 Spider (R$ 4.794.900 cada)

1 Cruzeiro (time de futebol que pertence a Ronaldo)

Todas as dívidas trabalhistas do Botafogo

44 mil prime rib com ouro no restaurante do Salt Bae, no Catar (R$ 9 mil cada)

93 mil consoles PlayStation 5 (R$ 4,3 mil cada)

100 mil consoles Xbox One S X (R$ 4 mil cada)

50 mansões em Alphaville (R$ 8 milhões cada)