Endrick é vendido pelo Palmeiras ao Real Madrid; valor pode superar R$ 400 milhões

O Palmeiras acertou a venda do atacante Endrick, de 16 anos, para o Real Madrid nesta quinta-feira, dia 15. O valor da negociação pode superar 72 milhões de euros (R$ 408,6 milhões na cotação atual). Do montante, 12 milhões são referentes a impostos que serão pagos pelos espanhóis. Dos 60 milhões restantes, uma parcela menor é referente a metas a serem atingidas pelo atleta na Europa. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, o valor fixo é de 35 milhões de euros (R$ 199 milhões). O jogador fica no clube brasileiro até julho de 2024, quando ele completará 18 anos.

Tanto o Palmeiras quanto o Real Madrid confirmaram a operação na manhã desta quinta-feira, por meio de notas oficias. Os valores não foram revelados publicamente. “Concretizamos a maior negociação da história do futebol brasileiro (em reais). A proposta do Real Madrid é compatível com o enorme talento do Endrick e corresponde às metas esportivas e financeiras que estabelecemos desde o início das tratativas”, disse a presidente Leila Pereira, em nota. A partes já vinham se tratando há algumas semanas. Faltava assinar.

Endrick se tornou a maior venda da história do futebol brasileiro. Foto: Sebastião Moreira/EFE

“Agradeço ao Palmeiras por me oferecer todo o necessário para me tornar o que sou hoje, ajudar a realizar meus sonhos e respeitar o meu desejo e o da minha família”, disse Endrick. “Até me apresentar ao Real Madrid, seguirei me dedicando como sempre me dediquei para poder oferecer ao Palmeiras ainda mais em campo: mais gols, mais vitórias, mais títulos e ainda mais alegrias aos nossos torcedores”, disse o jogador.

De acordo com o Real Madrid, Endrick desembarca nos próximos dias na Espanha para conhecer as instalações do clube merengue. Para conseguir a assinatura da joia alviverde, o time madrilenho venceu a concorrência de Paris Saint-Germain, Chelsea e Barcelona, que também demonstraram interesse em contratar o garoto. Endrick é da base do Palmeiras, que continuará recebendo como clube formador em caso de novas vendas do atacante. O negócio segue os moldes das contratações de Vini Jr. e Rodrygo, que representaram o Brasil na Copa do Catar, pelo clube espanhol. Ambos foram comprados antes dos 18 anos.

Destaque na base do Palmeiras nas últimas temporadas, Endrick já quebrou alguns recordes do clube. Ele se tornou o mais jovem a estrear pelo time (16 anos, dois meses e 15 dias), no duelo com o Coritiba, e a fazer um gol no profissional (16 anos, três meses e quatro dias), contra o Athletico-PR. No profissional, Endrick disputou sete partidas, marcous três gols e conquistou o Campeonato Brasileiro de 2022.

Palmeiras, Real Madrid-ESP e os representantes do atacante Endrick chegaram, nesta quinta-feira (15), a um acordo para a transferência do jogador ao clube espanhol em julho de 2024, quando ele completará 18 anos. Os termos e valores da operação são confidenciais. pic.twitter.com/3LgPSEDU0T — SE Palmeiras (@Palmeiras) December 15, 2022









Abel Ferreira esperou alguns meses para efetivar o atacante no time principal. Depois, levou algumas partidas para mandar Endrick a campo. Ronaldo Fenômeno chegou a comentar que o garoto poderia ter sido levado para a Copa do Mundo do Catar, como aconteceu com ele na conquista do tetra, em 1994, nos Estados Unidos, quando ele tinha 17 anos. No clube, o jogador era tratado como a grande joia do momento. Ele poderá seguir os passos de Gabriel Jesus, que estava no Manchester City e Arsenal. Recentemente, ele foi convocado pela seleção sub-20 para jogar o Sul-Americano da categoria, na Colômbia, em janeiro e fevereiro. No Palmeiras, Endrick vai disputar todos os torneios da temporada, começando pelo Estadual.