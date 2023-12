Endrick, Vitor Roque e Sávio são indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo sub-20

Os brasileiros Endrick (Palmeiras), Vitor Roque (Athletico-PR) e Sávio (ex-Atlético-MG e atualmente no Girona, da Espanha) estão na lista de indicados ao prêmio de melhor jogador sub-20 do mundo da IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol).

Jude Bellingham, do Real Madrid, e os espanhóis Gavi, do Barcelona, e Garnacho, do Manchester United, são os destaques internacionais que vão competir com os brasileiros pela premiação, cujo vencedor será anunciado no dia 25 de dezembro. O júri da IFFHS é composto por jornalistas de 120 países.

Endrick foi um dos destaques do Palmeiras na conquista do bicampeonato brasileiro. Foto: Andre Penner/ap

O atacante Endrick, de apenas 17 anos, foi um dos destaques do Palmeiras na conquista do bicampeonato brasileiro, o 12º da história do clube após a unificação da CBF em 2010. A joia da Academia de Futebol se apresenta em julho ao Real Madrid, quando completa 18 anos. Os espanhóis pagaram cerca de R$ 408 milhões pela contratação do jogador, que foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira na última Data Fifa pelo técnico Fernando Diniz.

A Espanha também vai ser o destino de Vitor Roque, que assinou contrato com o Barcelona até a temporada 2030/31. O jovem de 18 anos vai se apresentar ao clube catalão em janeiro, após o time pagar ao Athletico-PR valor semelhante ao de Endrick. Inicialmente, a ida para a Europa estava programada para julho, mas a diretoria da equipe espanhola decidiu antecipar a chegada do garoto.

Sávio está na Europa desde agosto do ano passado, quando o Grupo City pagou ao Atlético-MG cerca de 6,5 milhões de euros (R$ 35 milhões no câmbio da época). O brasileiro está emprestado ao Girona, time que faz campanha surpreendente no Campeonato Espanhol e lidera a competição de maneira isolada, com 41 pontos em 16 partidas, dois a mais do que o Real Madrid, segundo colocado.