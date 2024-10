Na 18ª colocação, o Corinthians tem nesta quinta-feira, 17, o que pode ser considerado como “jogo da vida” pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 29 pontos somados, o duelo com o Athletico-PR, que tem dois a mais que o time alvinegro, é um dos confrontos diretos nesta reta final da competição, na luta contra o rebaixamento. Mas o jogo desta quinta-feira se mostra como um dos mais importantes do Corinthians neste ano. A partida acontece na Neo Química Arena, a partir das 20h (de Brasília).

Corinthians pode chegar ir ao céu ou ao inferno quando terminar a rodada. Se vencer o Athletico-PR, pode sair do Z-4, de forma definitiva, pela primeira vez desde junho; em caso de derrota, pode amargar até a vice-lanterna, a depender dos resultados dos rivais.

Dois pontos separam Corinthians e Athletico-PR. Se vencer, por qualquer placar que seja, ultrapassa o rival na tabela e, em caso de tropeço de Fluminense ou Vitória, deixa a zona de rebaixamento. Vale destacar que Athletico-PR e Fluminense têm jogos atrasados para disputar (dois e um, respectivamente) e poderiam voltar a ultrapassar o Corinthians na tabela, mas sair do Z-4, mesmo que momentaneamente, poderia dar um alívio para a equipe.

Corinthians enfrenta o Athletico-PR na Neo Química Arena, em confronto direto pelo Brasileirão. Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

Além de Athletico-PR, as próximas rodadas terão dois confrontos diretos e um clássico com o Palmeiras. Depois de decisão com o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil e partida de ida, também da semifinal, contra o Racing na Sul-Americana, o Corinthians encara Cuiabá, na Arena Pantanal, Palmeiras, na Neo Química Arena, e Vitória, no Barradão. O Estadão projetou que o time alvinegro somaria quatro pontos nessa sequência. Agora, em caso de derrota, a situação do Corinthians na tabela se complica. O Athletico-PR abriria cinco pontos de vantagem, com dois jogos a menos, enquanto Fluminense e Vitória, que encaram Flamengo e Red Bull Bragantino nesta rodada, poderiam abrir mais de três pontos do time alvinegro, a oito rodadas do final do campeonato. Além disso, em caso de uma vitória do Cuiabá, somado a este cenário, o Corinthians terminaria a rodada na 19ª colocação. Os mato-grossenses encaram o Atlético-GO, lanterna, nesta sexta-feira, 18.

Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, foi à imprensa nesta semana reclamar da dívida do Corinthians pela contratação de Raniele. Ao Estadão, o mandatário pontuou, além do impacto no fluxo de caixa, o duelo direto que as equipes travam na luta contra o rebaixamento e como essa dívida pode ser decisiva na reta final da competição – já que o volante é uma peça importante no time de Ramón Díaz.

Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, criticou a situação financeira do Corinthians. Foto: AssCom Dourado

“Esse dinheiro faz falta no nosso fluxo de caixa. O caso do Corinthians é mais grave porque, além de não pagar, está praticamente na mesma faixa da tabela, mas ele conseguiu se reforçar de forma absurda nos últimos meses. Isso impacta diretamente no que vai acontecer ao final do campeonato”, afirma. “Precisa ser colocado algum tipo de regra. Um clube que não comprou um jogador, atrasou a parcela, não pode entrar em campo, ele não pode usufruir de um ativo que ele não pagou.”

Atualmente, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Corinthians tem 61% de risco de rebaixamento entrando na 30ª rodada do Brasileirão. Em comparação, em 2007, ano em que foi rebaixado para a segunda divisão, tinha 34 pontos – cinco a mais da realidade neste ano.

Para além do Campeonato Brasileiro, a vitória contra o Athletico-PR nesta quinta-feira dá ânimo para o Corinthians em outras competições. Domingo, o time recebe o Flamengo pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. Após derrota por 1 a 0 no Rio, o time alvinegro precisa repetir o placar para levar a partida para os pênaltis, ou vencer por dois gols de diferença para se garantir na decisão.

Já na quinta-feira, inicia diante do Racing, na Copa Sul-Americana, a decisão por uma vaga na competição continental. Mesmo que o Brasileirão continue como prioridade para o time, um título nos torneios de mata-mata garante o time na Libertadores e na Copa do Brasil do ano seguinte; caso contrário, o Corinthians pode viver cenário semelhante do Santos, que disputou apenas o Estadual e o Campeonato Brasileiro – resta saber se na Série A ou B.