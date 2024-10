Corinthians vai escapar do rebaixamento? Estadão simula jogos; veja se pontuação salva o time

A derrota do Corinthians contra o São Paulo foi mais forte para o time alvinegro, já que manteve a equipe na zona de rebaixamento. A 10 jogos do fim do Campeonato Brasileiro, a situação preocupa. O time está em 17º, com 28 pontos em 28 jogos e ainda se divide entre as semifinais de Sul-Americana e Copa do Brasil.

A equipe do Estadão Esportes, então, projetou os próximos resultados nas 10 partidas restantes para o Corinthians. A partir disso, foi observada a projeção do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para as chances de rebaixamento por pontuação obtida ao final do campeonato.

Ramón Díaz melhorou desempenho do time, mas ainda corre risco de rebaixamento. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Na projeção do Estadão, o Corinthians chegaria a 45 pontos ao final dos dez jogos. Seriam cinco empates, quatro vitórias e uma derrota. Foram levados em conta o histórico dos confrontos, o momento de cada uma das equipes e o que cada uma disputa no campeonato.

Projeção do Estadão para os próximos jogos do Corinthians

Internacional: empate.

Athletico-PR: vitória.

Cuiabá: vitória.

Palmeiras: derrota.

Vitória: empate.

Cruzeiro; vitória.

Vasco: empate.

Criciúma: vitória.

Bahia: empate.

Grêmio: empate.

Segundo a UFMG, quem chegar a 45 pontos tem menos de 1% de chance de rebaixamento. O Corinthians alcançar os 45 pontos, porém, trata-se de uma projeção feita pela equipe do Estadão Esportes, o que não significa que, de fato, irá acontecer.

Chance de rebaixamento por pontuação

49 pontos - 0%

48 - 0,001%

47 - 0,013%

46 - 0,117%

45 - 0,744%

44 - 3,324%

43 - 10,962%

42 - 26,802%

41 - 49,720%

40 - 72,914%

39 - 89,406%

38 - 97,595%

37 - 100%