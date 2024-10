Escócia x Portugal na Liga das Nações: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A missão vai ser contra o melhor ataque do grupo. Portugal marcou sete gols em três jogos e conta com Cristiano Ronaldo no comando do ataque. Apesar da força ofensiva os portugueses também precisam ficar de olho na defesa já que tomaram gol em todos as partidas até o momento.

Escócia e Portugal estão no Grupo 1 da Liga A da Liga das Nações. Portugal é líder do grupo, com 9 pontos. A Croácia é a segunda colocada, com 6, e em seguida vem a Polônia, com 3. A Escócia ocupa a quarta e última posição, com 0 pontos.