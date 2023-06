Estadão terá no domingo álbum de figurinhas inédito da Copa Libertadores com homenagem a Pelé

Maior competição de clubes da América do Sul, a Libertadores terá seus jogadores, clubes e história eternizados por meio de uma coleção inédita de figurinhas da Editora Panini, que chega às bancas nesta semana e cujo álbum estará encartado na edição de domingo do Estadão, dia 25. É a primeira vez que a competição, obsessão da temporada dos clubes brasileiros, ganha sua própria coleção de cromos.

O álbum acompanhará todos os exemplares do jornal vendidos em bancas neste domingo e também será enviado aos assinantes que, consultados por e-mail com antecedência, optaram por recebê-lo. Os assinantes que não fizeram a reserva, mas agora querem receber o álbum, poderão fazer a solicitação pelos canais de atendimento do Estadão, que fará uma nova entrega especial no próximo dia 2 de julho.

A parceria entre a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e a Panini tenta resgatar a ‘febre’ do álbum da Copa do Mundo do Catar, agora com os personagens dos times sul-americanos.

“Estamos muito felizes com este lançamento inédito do Álbum Conmebol Libertadores em parceria com a Panini. Nosso relacionamento há mais de uma década se solidifica em cada novo projeto e este, com certeza, será mais um golaço. Nossos assinantes e leitores do jornal impresso vão receber o álbum e seis figurinhas”, disse Débora Huertas, diretora de Mercado Leitor do Estadão.

A coleção será distribuída em Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Peru, Colômbia, México, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Destes, o México é o único país que não tem representantes na competição desde 2016. O novo álbum conta com mais de 70 páginas de conteúdos inéditos, trazendo todo o clima de “caldeirão” do maior torneio do continente, com suas histórias lendárias e principais batalhas registradas nas oito páginas de conteúdo extra – que se somam a uma marcante coleção de 557 cromos, sendo 70 especiais.

“Estamos muito felizes que os torcedores do futebol sul-americano e os fãs da Libertadores possam estar ainda mais próximos da paixão e da história da mais prestigiada competição do continente, e que as novas gerações possam, através do álbum, se aproximar de nossos times, jogadores, estádios e história”, diz Juan Emilio Roa, diretor comercial da entidade.

Álbum da Libertadores estará presente como encarte na edição do Estadão neste domingo, 25. Foto: Divulgação/Panini

Além disso, Pelé será imortalizado na coleção. Morto em dezembro, o Rei do Futebol terá uma seção dedicada à carreira. Na Libertadores, ele conquistou o bicampeonato, em 1962 e 1963, no início da competição. São figurinhas especiais que relembram o impacto que o camisa 10 teve durante sua trajetória com o Santos na América do Sul.

Todos os 32 times que disputaram a fase de grupos estão representados na coleção. Assim como na Copa do Mundo, cada figurinha possui um formato idêntico, com cores da equipe, brasão e informações de cada atleta. Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Athletico-PR e Atlético-MG são os representantes brasileiros deste ano.

“É uma honra e uma responsabilidade imensas para a Panini reforçar nossa parceria com a Conmebol, adicionando agora a Libertadores. Estamos falando de um torneio com mais de 60 anos de existência, que mexe com o brio das pessoas por todo o continente e que é uma verdadeira vitrine do futebol latino-americano para o restante do mundo. Estamos entregando um trabalho cuidadoso, com diversas novidades, desenvolvido para os mais apaixonados, que podem encontrar no álbum uma ótima companhia para a emoção das partidas”, conta Ivam Faria, CEO da Panini LATAM.

Nova empreitada

“Estávamos há muito tempo tentando juntar todos os países, mas é uma negociação que envolve clubes, Conmebol e jogadores. Juntar tudo isso é um trabalho um pouco diferenciado”, disse Faria ao Estadão. “Este é o primeiro, mas fizemos um contrato a longo prazo. A gente pretende a partir de agora lançar com mais antecedência. Todo esse trabalho atrasou um pouquinho e acabamos lançando com a competição um pouquinho já avançada. A partir do próximo ano, a gente já vai ter isso mais antecipado.”

O executivo ressalta que, com o lançamento do livro ilustrado da Libertadores, as figurinhas passarão a ser colecionadas inclusive em países onde a Panini ainda não tinha seus álbuns. “(A Libertadores) tem uma predominância forte de Brasil e Argentina, mas a Bolívia está indo muito bem, o Uruguai também. A Panini publica álbuns do futebol local no Brasil, na Argentina, no Chile, mas a gente não conseguiu ainda publicar nesses outros países da América Latina. Então, este álbum vem fechar esta lacuna.” De forma online, o álbum também estará em alguns países da Europa.

Preços

O álbum de figurinhas da Libertadores 2023 chega em versão capa brochura por R$ 15 e os envelopes, com cinco figurinhas cada, serão vendidos por R$ 4. Ainda há outras opções de capa dura e metalizada que variam entre R$ 54,90 e R$ 59,90, a exemplo das da Copa do Mundo do Catar.

Ficha técnica