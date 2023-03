Eternizado: Messi recebe homenagem da federação argentina com nome em novo CT

Lionel Messi segue recebendo homenagens na Argentina. Pouco mais de quatro meses após conquistar sua primeira Copa do Mundo e a terceira do país, foi confirmado pela Associação de Futebol da Argentina (AFA) que o craque do PSG e ídolo nacional e do Barcelona nomeará o novo CT da seleção.

O centro de treinamento será localizado em Ezeiza, uma cidade da grande Buenos Aires, e chamado de ‘Lionel Andrés Messi’, com o nome e dois sobrenomes do jogador. De acordo com o presidente da federação, Claudio Tapia, não teria reverência melhor que eles poderiam fazer ao “melhor jogador do mundo” - nas palavras dele e também do Fifa The Best mais recente.

Homenagem a Messi no novo CT da seleção. Foto: Reprodução/YouTube

A escolha do local não foi por acaso, Messi revelou que visitava a propriedade onde estará o CT há quase 20 anos e que era uma espécie de ‘porto seguro’. “Desde o primeiro dia que entrei senti uma energia muito especial”, disse o craque. “A energia ali é algo muito especial. Nas horas ruins, eu vinha aqui e esquecia de tudo. Então, me sinto muito feliz por isso levar meu nome”.

O jogador ainda reiterou a satisfação de receber a lembrança enquanto ainda está vivo e jogando, sem previsão de quando será sua aposentadoria. “Sou daquelas pessoas que pensa que as homenagens se fazem em vida e penso que este é um reconhecimento muito especial pelo que significa este local”, comentou.

Na última quinta-feira, 23, a Argentina entrou em campo pela primeira vez após a conquista da Copa do Mundo do Catar. Os comandados de Lionel Scaloni enfrentaram o Panamá em um amistoso e ganharam por 2 a 0, com direito ao 800º gol de Messi na carreira, de falta. A seleção voltará a campo na próxima terça-feira, em mais um amigável, contra a equipe de Curaçao, da CONCACAF.