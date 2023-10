Ex-técnico do Real Madrid detona Ronaldo Fenômeno: ‘Só pensava em ficar rodeado de mulheres’

O italiano Fábio Capello, ex-técnico do Real Madrid, detonou Ronaldo Fenômeno ao comentar a relação com o brasileiro no período em que trabalharam juntos na equipe espanhola. O treinador de 77 anos afirma que a questão disciplinar foi crucial para decidir abrir mão do brasileiro. Ele revelou, ainda, que orientou Silvio Berlusconi a não levar o pentacampeão mundial com a seleção brasileira para o Milan.

“Berlusconi me ligou um dia para pedir conselhos sobre uma hipotética compra de Ronaldo. O aconselhei a não fazer isso, dizendo-lhe que ele era festeiro e que só pensava em estar rodeado de mulheres. Ele me disse: ‘Tudo bem, obrigado, Fábio’. No dia seguinte, Ronaldo assinou pelo Milan. Ele não prestou atenção em mim”, afirmou Capello, durante um evento na Itália nesta semana.

Fábio Capello, de 77 anos, comandou o Real Madrid na Era dos Galacticos. Foto: SATISH KUMAR SUBRAMANI / REUTERS

Capello contou que Ronaldo adorava festas e ouviu reclamações de outros jogadores do Real Madrid sobre a conduta do atacante. O treinador também citou o problema do jogador com a balança, algo que o perseguiu durante a reta final da carreira.

“Em fevereiro de 2007, resolvi demitir Ronaldo. Ele era uma pessoa que gostava de festa e envolvia o grupo em saídas com ele. Um dia, Van Nistelrooy veio e me disse: ‘Senhor, aqui no vestiário cheira a álcool’. Era verdade. Ronaldo pesava 94 kg naquele ano. Na Coreia, na Copa do Mundo de 2002, ele pesava 82. Eu falei para ele emagrecer... ele chegou a 92,5″, afirmou Capello.

Fábio Capello observa Ronaldo cumprimentando Van Nistelrooy durante partida do Real Madrid. Foto: SERGIO PEREZ / REUTERS

Conhecido pelo estilo linha dura, Capello comandou o Real Madrid durante a era dos Galáticos, e dirigiu jogadores históricos da equipe espanhola, como Roberto Carlos, Zidane, Figo e David Beckham. O treinador também acumula passagens por Milan, Juventus e Roma, e disputou duas Copas do Mundo: em 2010, com a Inglaterra, e 2014, com a Rússia.

Continua após a publicidade

Ronaldo é empresário e dono da SAF do Cruzeiro, além de ser sócio majoritário do Valladolid, da Espanha. O brasileiro já afirmou anteriormente que se desentendeu com Capello no Real Madrid, mas que depois os dois acabaram se entendendo.