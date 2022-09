Fifa 23 tem jogadora do futebol feminino com a maior nota do jogo neste ano

A EA Sports, desenvolvedora do Fifa 23, revelou nesta quinta-feira as notas das jogadoras dentro do jogo. No que promete ser a “integração mais autêntica já vista para as ligas femininas”, Alexia Putellas, da seleção espanhola e melhor jogadora do mundo na última temporada, terá o maior overall, entre homens e mulheres , neste ano (92).

Com 28 anos, Putellas é atleta do Barcelona desde 2012, onde conquistou seis Campeonato Espanhóis e uma Liga dos Campeões, na temporada 2020/21. No Fifa 23, é a personagem com a maior nota do jogo - ela fica à frente de Benzema, Lewandowski e Mbappé, todos com Overall de 91. Essas notas são geradas a partir de uma combinação das estatísticas individuais de finalização, passe, defesa, drible, entre outros atributos, de cada jogador - e vai de 0 a 100.

Essa será a primeira vez, desde o Fifa 16, ano em passou a ter o futebol feminino representado, que uma atleta tem a maior nota no lançamento do jogo. Além disso, o Fifa 23 marca a estreia dos clubes femininos, das ligas inglesa e francesa.

A EA Sports revelou as notas das atletas femininas no Fifa 23 nesta sexta-feira.

“Quando o Fifa 23 for lançado, os fãs poderão jogar pela primeira vez na história com times de clubes femininos na Barclays FA Women’s Super League (Campeonato Inglês) e a Division 1 Arkema (Campeonato Francês), com algumas atualizações adicionais empolgantes nos próximos meses. Além disso, este ano, o HyperMotion2 traz o dobro de captura de dados para desbloquear novos recursos, incluindo a jogabilidade feminina”, afirmou a EA Sports

FIFA 23 é desenvolvido pela EA Vancouver e EA Romênia e estará disponível mundialmente no PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PS4 e Xbox One em 30 de setembro. O acesso antecipado para FIFA 23 Ultimate Edition começa em 27 de setembro de 2022.





Confira as atletas mais bem avaliadas abaixo: