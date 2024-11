Filipe Luís cita trabalho de Tite, fala sobre ‘lenda’ Gabigol e desabafa: ‘Flamengo é uma máquina’

“Estou muito feliz. Primeiro tenho que mencionar o Tite que me deixou na semifinal na Copa do Brasil e fez um trabalho excelente. Quero fazer uma menção especial aos meninos do Ninho. Eu não estava aqui, mas eu tenho uma conexão muito forte com eles. Existe um memorial lá no Ninho. Não foi por acaso. Eu passei pelo Sub-17, pelo Sub-20 e queria deixar isso registrado e sinto que eles são parte de mim. Agradeço à diretoria porque me deram uma máquina. O time é uma máquina e pode bater de frente com times da Europa”, disse.

Como o próprio treinador afirmou, Filipe Luis se recusou a ser auxiliar da seleção brasileira para iniciar a sua carreira de treinador nas categorias de base do Flamengo, onde detém a confiança de muitos dos dirigentes. Ele assumiu a equipe profissional até de forma surpreendente, mas vem dando conta do recado. O primeiro título coroa um trabalho no qual vem tendo um começo impressionante.