Flamengo é recebido com protesto de torcedores em aeroporto após eliminação na Libertadores

Os jogadores do Flamengo foram alvo de protesto de um grupo de torcedores na madrugada desta sexta-feira, no aeroporto do Galeão, no Rio, após a eliminação nas quartas de final da Libertadores. Insatisfeitos, os flamenguistas atiraram pipoca no ônibus da delegação.

Um esquema de segurança foi montado já prevendo a manifestação da torcida e os atletas saíram pelo terminal de cargas. Além dos seguranças do clube, um efetivo da polícia militar foi destacado para evitar tumulto.

Jogadores do Flamengo ficam desolados após eliminação na Libertadores. Foto: Eitan Abramovich/AFP

O técnico Tite e a diretoria estiveram no centro dos protestos dos torcedores. Na saída do elenco, o clima ficou tenso. Além de atirar pipoca no ônibus, fãs mais exaltados soltaram rojões no acesso ao terminal de cargas. A polícia teve de agir rápido e usou balas de borracha para dispersar a confusão.