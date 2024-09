Veja os memes da eliminação do Flamengo na Libertadores

“Só Deus sabe como tá a mente do flamenguista”. A frase se repetiu aos montes nas redes sociais após a queda do Flamengo nas quartas de final da Libertadores. O empate sem gols diante do Peñarol fora de casa não foi o suficiente para manter o rubro-negro carioca vivo na competição e o estado de espírito do torcedor não é nada bom.

E é claro que os memes na internet não perderam a chance de “cutucar” o time comandado por Tite, que chegou a ter 74% de posse de bola e apenas um chute no gol. Há quem diga que faltou Pedro ou Gabigol, outros lamentaram Alcaraz no banco de reservas - principalmente pelo valor milionário que foi pago no atacante.

Gerson e David Luiz, do Flamengo, se abraçam após serem eliminados nas quartas de final da Libertadores pelo Peñarol, do Uruguai. Foto: Eitan Abramovich/AFP

PUBLICIDADE Já classificados para a semifinal após passar pelos são-paulinos, os botafoguenses aproveitaram para zoar de todos os jeitos. Uns mais cínicos que outros, mas todos com muito bom humor. “Ser eliminado para o Peñarol para não ser eliminado pelo Botafogo” parece ter sido uma ótima decisão tomada pelo Flamengo - na cabeça dos rivais, claro. Mas não é só o alvinegro carioca que vai ter que esperar outra oportunidade para enfrentar o Flamengo em um grande jogo decisivo. Pelo visto, o Real Madrid vai ter que esperar mais uma vez, já que o rubro-negro carioca não terá a chance de disputar uma final da Mundial com os espanhóis. A promessa do dirigente Marcos Braz está custando para ser realizada e obviamente seguirá sendo lembrada pelos rivais.