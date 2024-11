Embalado após a conquista da Copa do Brasil diante do próprio Atlético-MG, o Flamengo tenta somar a terceira vitória consecutiva no Brasileirão. O rubro-negro está no quinto lugar, com 58 pontos.

O clube carioca não contará com o atacante Gabigol. O jogador foi afastado pela diretoria após o título da Copa do Brasil. O atleta teria se irritado com o técnico Filipe Luís após ser substituído na decisão do final de semana. Gabigol está de saída do Flamengo e deve defender o Cruzeiro a partir da próxima temporada.