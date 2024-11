Torcedor do Flamengo que foi agredido na final da Copa do Brasil teve traumatismo craniano

O representante comercial Richard Bastani, 50 anos, foi espancado por três torcedores do Atlético-MG após a vitória do Flamengo por 1 a 0 na final da Copa do Brasil, que deu o título ao clube carioca, no último domingo, 10. Flamenguista, Richard foi a um bar comemorar, quando foi surpreendido pelo ataque. O relatório médico obtido pela Rádio Itatiaia indica que ele sofreu um trauma cranioencefálico com “sinais de alarme e perda de consciência”.

Ele está internado no Centro de Tratamento Intensivo de um hospital particular em Belo Horizonte, Minas Gerais. Além do traumatismo craniano, Bastani também teve um osso do rosto quebrado e três fraturas no braço, que vão precisar de cirurgia.

Confusão no setor visitante da Arena MRV antes da final da Copa do Brasil Foto: @raflamello81 via X