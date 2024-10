Flamengo x Fluminense no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira, 17, a partir das 20h (de Brasília), em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a semifinal da Copa do Brasil, o time rubro-negro pediu à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que o clássico com o Fluminense, inicialmente marcado para domingo, fosse mudado para esta quinta. A partida acontece no Maracanã e tem transmissão do Premiere.

PUBLICIDADE Com Filipe Luís, o Flamengo tenta manter o bom momento na temporada após a saída de Tite. São duas vitórias consecutivas, contra o Corinthians, na Copa do Brasil, e Bahia, pelo Brasileirão. Na quarta posição, o clube está a nove pontos do Botafogo, que lidera a competição. Já o Fluminense, na 16ª colocação, luta diretamente contra o rebaixamento. Em caso de derrota diante do rival carioca, e se Corinthians e Vitória vencerem seus confrontos, o time tricolor pode terminar a 30ª rodada na zona de rebaixamento. No entanto, a equipe de Mano Menezes ainda tem uma partida atrasada a disputar na competição.

Flamengo e Fluminense se enfrentam pelo Brasileirão. Foto: Arte/ Estadão

FLAMENGO X FLUMINENSE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

DATA : 17/10/2024.

: 17/10/2024. HORÁRIO : 20h (de Brasília).

: 20h (de Brasília). LOCAL: Maracanã, no Rio.

ONDE ASSISTIR FLAMENGO X FLUMINENSE AO VIVO

Premiere (pay-per-view).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLAMENGO

FLAMENGO – Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Léo Ortiz e Alcaraz; Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Filipe Luís.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLUMINENSE

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli, Ganso; Lima, Jhon Arias e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FLAMENGO E FLUMINENSE