Flamengo x Goiás: onde assistir, horário e escalação das equipes

Movimentando a quinta rodada do Brasileirão, o Flamengo recebe o Goiás, no Maracanã, às 20h desta quarta-feira (10). Vindo de derrota, o time carioca busca voltar a somar os três pontos em uma partida em seu estádio. Do outro lado, o time do centro-oeste quer se recuperar da goleada sofrida na última rodada.

Mesmo após a chegada de Sampaoli, o Flamengo vive um momento conturbado no Brasileirão. Com apenas uma vitória em quatro partidas, a equipe do Rio de Janeiro é a primeira dentro da zona de rebaixamento atualmente. Para esta quarta-feira, o time não poderá contar com Gabigol, suspenso por conta do terceiro cartão amarelo.

Do outro lado, o Goiás também vive momento ruim. Depois de perder para o Internacional, fora de casa, o time foi superado pelo Palmeiras, no último domingo, sofrendo a maior goleada da atual edição do Brasileirão. Assim como aconteceu na última rodada, o time de Emerson Ávila não terá Tadeu, que é seu capitão, por conta de um problema na mão.

Arte Estadão Foto: Arte Estadão

FLAMENGO X GOIÁS

DATA: 10/05/2023.

10/05/2023. HORÁRIO: 20h .

20h LOCAL: MARACANÃ.

ONDE ASSISTIR

Continua após a publicidade

Premiere (Pay-per-view).

ESCALAÇÕES

FLAMENGO- Santos (Matheus Cunha), Wesley (Rodrigo Caio ou Marinho), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Vidal e Arrascaeta e Matheus França (Everton Ribeiro); Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

GOIÁS - Marcelo Rangel; Maguinho, Sidimar, Edu e Sander; Zé Ricardo, Morelli, Diego e Palacios; Vinícius e Matheus Peixoto. Técnico: Emerson Ávila.

QUEM APITA?

Savio Pereira Sampaio (Fifa).

ÚLTIMOS RESULTADOS

Continua após a publicidade