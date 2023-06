Flamengo x Racing: onde assistir, horário e escalação das equipes

Embalado pela recente goleada sobre o arquirrival Vasco no Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebe o Racing nesta quinta-feira, 8, no Maracanã, pela Copa Libertadores, em jogo crucial para o rubro-negro. Os cariocas precisam vencer para seguir na zona de classificação às oitavas e com chances de terminar na liderança do Grupo A, que está com o rival argentino no momento.

A equipe de Jorge Sampaoli sofreu com desfalques nos últimos jogos e trabalha para ter força completa no duelo decisivo. Everton Ribeiro, Gabriel Barbosa e Léo Pereira fazem trabalho de recuperação de lesões e podem retornar ao time após ficarem de fora do último clássico. Pelo lado de Fernando Gago, o maior desfalque é o do meio-campista Nardoni, suspenso por ter levado três cartões amarelos.

FLAMENGO X RACING

LOCAL : Rio de Janeiro (RJ), Brasil.

: Rio de Janeiro (RJ), Brasil. ESTÁDIO : Maracanã.

: Maracanã. DATA : 8 de junho de 2023 (quinta-feira).

: 8 de junho de 2023 (quinta-feira). HORÁRIO: 21h00 (horário de Brasília).

Flamengo x Racing. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV fechada).

STAR+ (Streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLAMENGO : Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz) e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Gérson, Everton Ribeiro (Victor Hugo) e Arrascaeta; Pedro (Gabriel Barbosa). Técnico : Jorge Sampaoli.

: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz) e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Gérson, Everton Ribeiro (Victor Hugo) e Arrascaeta; Pedro (Gabriel Barbosa). : Jorge Sampaoli. RACING: Árias; Mura, Sigali, Piovi e G. Rojas; Moreno, Gómez e Oroz; M. Rojas, Guerrero e Hauche. Técnico: Fernando Gago

QUEM APITA?

Gustavo Tejera (URU).

ÚLTIMOS RESULTADOS