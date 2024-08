Flamengo x RB Bragantino no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Após garantir a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores no meio de semana, o Flamengo volta a entrar em campo para seguir na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O adversário da 24ª rodada é o Red Bull Bragantino, que vem de três jogos seguidos sem vencer e quer voltar a ter boas atuações no campeonato nacional. A bola rola às 20h no Maracanã, Rio de Janeiro.

Após se sentir mal e precisar de atendimento no hospital, o técnico Tite não comandará a equipe na partida contra os paulistas. O filho do treinador e auxiliar técnico do rubro-negro, Matheus Bachi, será o comandante na beira do gramado. O técnico poderá contar com o atacante Michael, apresentado oficialmente na sexta-feira, 23, poderá estrear pelo Fla e está relacionado para o confronto. Vale lembrar que o time perdeu o também atacante Éverton Cebolinha até o fim da temporada.

Flamengo x Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

O rubro-negro tem confronto importante contra o Bahia em Salvador no meio de semana válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Por isso, Bachi pode escalar um time misto no Rio de Janeiro. O assunto já foi mencionado por Bruno Spindel, diretor do clube. Do lado dos visitantes, Pedro Caixinha não deve contar Thiago Borbas por conta de dores na coxa. No total, são sete jogadores lesionados e que são desfalque para o técnico português. Olhando para os retornos, Caixinha terá de volta o goleiro Cleiton, que voltou a participar dos treinos e ponte pintar no onze inicial da equipe de Bragança Paulista.

Outros nomes que retornam são Nathan Mendes, Jadsom e Eduardo Sasha. O trio estava suspenso no jogo contra Fortaleza e agora ficam à disposição para a partida.

FLAMENGO X RB BRAGANTINO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Data: 24/08/2024

24/08/2024 Horário: 21h (horário de Brasília)

21h (horário de Brasília) Local: Arena MRV, Belo Horizonte, Minas Gerais

ONDE ASSISTIR A FLAMENGO X RB BRAGANTINO AO VIVO

Premiere (pay-per-view).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLAMENGO

Flamengo: Rossi (Matheus Cunha), Varela (Wesley), Fabrício Bruno (Léo Ortiz), Léo Pereira (David Luiz) e Ayrton Lucas; Allan, Erick Pulgar (Léo Ortiz) e Gerson (De la Cruz); Luiz Araújo (Bruno Henrique), Michael e Carlinhos. Técnico: Matheus Bachi

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO RB BRAGANTINO

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Eduardo e Luan Cândido; Raul, Jadsom e Lincoln (Jhon Jhon); Helinho, Henry Mosquera (Vitinho) e Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FLAMENGO E RB BRAGANTINO