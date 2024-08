Tite é internado após arritmia cardíaca causada pela altitude

Na mesma noite, um caso mais grave envolvendo problemas cardíacos preocupou o mundo do futebol. O zagueiro do Nacional Juan Izquierdo está internado no Hospital Albert Einstein do Morumbi após desmaiar no campo do MorumBis em partida contra o São Paulo, pela Libertadores. O jogador sofreu uma arritmia cardíaca, que provocou o desmaio.

Segundo o Nacional, ele se encontra em estado estável na CTI do hospital e permanece em observação. A delegação do clube uruguaio deixou a capital paulista à 1h desta sexta-feira, 23. Entretanto, alguns jogadores ficaram em São Paulo para acompanhar Izquierdo.