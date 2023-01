Fluminense supera Madureira em retorno ao Espírito Santo e segue 100% no Carioca

O retorno do Fluminense a Cariacica (ES) terminou com final feliz. Na noite deste domingo, o time encarou o Madureira no Estádio Kleber Andrade e venceu por 1 a 0, mantendo 100% de aproveitamento. A partida foi válida pela terceira rodada da Taça Guanabara, primeira fase do Campeonato Carioca.

O time tricolor voltou ao estado capixaba após seis anos. Em 2017, empatou por 1 a 1 com o Flamengo. Neste domingo, 11.730 torcedores estiveram presentes.

Com o resultado, o Fluminense segue como único 100% no Carioca e tem nove pontos, em segundo lugar. O Flamengo lidera com dez porque já atuou quatro vezes, visto que teve a partida da quinta rodada antecipada. O Madureira, que já tinha enfrentado Vasco e Flamengo, com empate sem gols em ambos, segue com dois pontos, em décimo lugar.

John Arias marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Madureira.

Defendendo campanha perfeita, o Fluminense não demorou muito para abrir o placar. Logo aos seis minutos, Ganso cobrou escanteio, Martinelli desviou e a bola acertou a trave. No rebote, Jhon Arias apareceu na pequena área para marcar.

O Fluminense, que já era melhor no jogo, seguiu com amplo domínio na etapa inicial e assustou novamente com Arias. Desta vez, ele arriscou de fora da área, mas a bola foi por cima. Apesar da superioridade, o placar não se alterou mais até o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Madureira se lançou mais ao ataque e assustou com chute de Marcelinho, defendido por Fábio. Na sequência, após o escanteio, ele chutou de novo e a bola tocou de leve na trave.

Depois disso, porém, as chances de gols voltaram a diminuir. Nos minutos finais, o Fluminense buscou novamente o ataque para sacramentar a vitória e teve boa chegada em cabeçada de Willian, que foi para fora. Assim, o placar terminou mesmo com vitória por 1 a 0.

Na quarta rodada, o Fluminense volta a campo na quinta-feira, às 21h10, quando recebe o Boavista, no Maracanã, no Rio. Um pouco antes, às 19h30, o Madureira fecha sua série de jogos contra os quatro grandes diante do Botafogo, no Luso Brasileiro, também no Rio.

FICHA TÉCNICA

MADUREIRA 0 X 1 FLUMINENSE

MADUREIRA - Dida; Rhuan (Oliveira), Maurício Barbosa, Pedro Cavalini e Guilherme Ferreira Banguelê, Matheus Lira (Bryan), Rafinha (Pablo Pardal) e Henrique (Bruno Cosendey); Gustavo e Luiz Paulo (Marcellinho). Técnico: Felipe Arantes.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Calegari; Martinelli, Yago Felipe (Keno), Giovanni Manson (Lima), Paulo Henrique Ganso (Willian) e Jhon Arias; German Cano (Freitas). Técnico: Fernando Diniz.

GOL - Jhon Arias, aos seis minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Paulo Renato Moreira da Silva Coelho.

CARTÃO AMARELO - Rhuan (Madureira).

RENDA - 11.730 presentes.

PÚBLICO - R$ 1.013.000,00.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).