Fluminense x Atlético-MG na Libertadores: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A situação no Campeonato Brasileiro está longe de ser tranquila, mas o Fluminense tem conseguido apresentar bom desempenho na Copa Libertadores e segue vivo na briga pelo bicampeonato continental. Para seguir sonhando com uma segunda decisão, o tricolor carioca precisará passar pelo Atlético Mineiro nas quartas de final do campeonato.

O duelo com o time mineiro acontece nesta quarta-feira, às 19h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. As equipes se enfrentaram recentemente pelo Campeonato Brasileiro e a partida terminou com vitória do Fluminense fora de casa. Na Arena MRV, Kevin Serna e John Árias marcaram para a equipe visitante e o placar terminou 0 a 0.

Fluminense x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

PUBLICIDADE Para o confronto de ida, o técnico Mano Menezes segue sem Ignácio e Diogo Barbosa, lesionados, na defesa. O colombiano recém contratado Gabriel Fuentes será desfalque fixo do tricolor carioca na Libertadores. O jogador já vestiu a camisa do Junior Barranquilla e não pode atuar por outra equipe nesta edição. Por outro lado, o artilheiro e um dos principais jogadores do elenco está de volta. Germán Cano está 100% recuperado da lesão na coxa direita e está disponível para ser usado pelo treinador no jogo. A dúvida é se o atleta iniciará no banco ou como titular.

No Atlético, Gabriel Milito também não vive grande fase em jogos do Campeonato Brasileiro. A última partida terminou 3 a 0 para o Bahia, válida pelo Brasileirão. Por outro lado, conseguiu a classificação no meio da semana contra o São Paulo na Copa do Brasil.

O técnico argentino poupou nomes importantes no duelo em Salvador e agora voltará a escalar os atletas para a partida desta quarta-feira. Guilherme Arana, Junior Alonso, Paulinho e Saravia devem estar no onze inicial do treinador. Os desfalques seguem sendo os mesos das últimas partidas: Zaracho, Alison, Otávio e Vargas seguem no departamento médico.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Guga; Bernal, Martinelli e Ganso; Serna, Arias e Cano. Técnico: Mano Menezes.

Atlético-MG: Everson, Saravia (Mariano), Battaglia, Alonso, Arana; Fausto Vera, Alan Franco, Bernard, Scarpa, Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

