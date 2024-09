Yuri Alberto marca pelo Corinthians após 50 dias e se aproxima de melhor temporada da carreira

Mesmo sem fazer grande atuação, o atacante Yuri Alberto deixou seu gol no Castelão, em Fortaleza, e selou o placar de 2 a 0 em cima dos donos da casa pela Sul-Americana. O Corinthians venceu o adversário cearense e agora tem vantagem para a partida de volta das quartas de final na Neo Química Arena na próxima terça-feira, 24.

O gol marcado aos 45 minutos da segunda etapa foi importante não só para o time alvinegro, mas também para a temporada individual do camisa 9. Ele voltou a marcar após 50 dias. O último gol havia sido contra o Atlético Mineiro, em 29 de julho. Depois disso, passou quase um mês fora por conta de uma cirurgia para a retirada da vesícula e perdeu seis jogos.

PUBLICIDADE Esse foi o 17º gol marcado por Yuri na temporada, o que já torna o melhor ano do jogador em número de gols anotados. Ano passado, o atleta fez 15 gols, enquanto a temporada 2022 terminou com 11 bolas na rede. Se o número de gols for somado às assistências do atacante, Yuri Alberto anotou 13 participações diretas em gol em 28 jogos durante a temporada 2022. No ano seguinte, foram 63 partidas e 22 participações diretas. Agora, em 2024, precisou de 42 jogos para chegar em 21 participações em gols.

Até hoje, seu melhor desempenho foi quando vestia a camisa do Internacional, clube que o projetou para o futebol do exterior. Foi contratado pelo Zenit, da Rússia, e, posteriormente, retornou ao Brasil para o Corinthians. No Inter, em 2021, fez 19 gols e deu 4 assistências em 55 jogos. Um total de 23 participações em gols no ano.

Restando ainda 12 rodadas do Campeonato Brasileiro, dois jogos de semifinal da Copa do Brasil e o jogo de volta da Sul-Americana - isso sem contar os possíveis jogos das próximas fases de mata-mata - Yuri Alberto tem tudo para anotar mais três gols ou assistências para alcançar sua melhor temporada da carreira.

O jogador de 23 anos vive uma passagem instável pelo Corinthians desde que chegou. Criticado por parte da torcida, conseguiu ao longo das temporadas se manter como titular com quase todos os treinadores que passaram pelo clube. Com o atual comandante Ramón Díaz, foi titular em oito das 17 partidas do argentino na equipe. Vale lembrar que Yuri passou seis partidas fora por conta do procedimento cirúrgico.

O próximo compromisso do Corinthians será no sábado, às 16h, diante do lanterna Atlético-GO, pelo Brasileirão. A partida será na Neo Química Arena.