Fracasso do Corinthians tem assinatura dos seus melhores atletas: Cássio, Fágner, Fábio Santos e Gil

Com todo respeito ao Ituano, ao seu goleiro e jogadores e à torcida que esteve em Itaquera, o Corinthians não poderia ter deixado escapar a classificação dentro de sua casa diante do time de Itu, que fez a 12ª melhor campanha dos 16 clubes do Paulistão. O futebol prega peças e o jogo na casa corintiana reforçou essa estatística. O Ituano mereceu a vaga na semifinal. Vai encarar o Palmeiras no Allianz Parque. O caso aqui é a falha e o fracasso dos principais jogadores do Corinthians. O jogo acabou 1 a 1.

Cássio falhou primeiro. Foi no gol do Ituano no tempo normal. A bola era defensável, muito defensável. O goleiro com mais conquistas na história do Corinthians deixou passar chute forte, mas em cima dele. Isso fez com que o Corinthians se desdobrasse em campo para conseguir o empate ou virada, que não aconteceu. Cássio depois fez algumas boas defesas, e até pegou pênalti na decisão dos tiros livros. Rezou ajoelhado no gramado da Neo Química Arena a cada cobrança do Ituano, como se sua fé fosse ajudá-lo e prejudicar o adversário. A fé de Cássio não mudou a história.

Fagner é um dos principais jogadores do Corinthians, mas diante do Ituano ele errou sua cobrança de pênalti: o time foi eliminado Foto: Rodrigo Coca/Agencia Corinthians

Depois, nos tiros livros, as falhas foram dos principais jogadores do Corinthians, aqueles que não podiam errar. Não é que eles não podiam errar, até porque erraram, mas eram aqueles que a torcida mais confiava. Fábio Santos, Fagner e Gil fizeram feio em Itaquera. Gil mandou na trave. E os laterais facilitaram a defesa do goleiro do Ituano, Jefferson Paulino, o melhor da partida.

Então, no resumo do que aconteceu em Itaquera, diante da fiel torcida, o Corinthians foi eliminado do Paulistão porque quatro de seus melhores e históricos jogadores não foram bem. Uma pena para o corintiano. Mas uma conclusão fácil. Inegável. O time vinha de uma retomada muito boa, com boas atuações e dando cada vez mais esperança para seu torcedor. O trabalho de Fernando Lázaro é bom, tende a crescer. Ele tem o grupo nas mãos. Mas o excesso de confiança desta vez desses quatro jogadores atrapalhou. Era só acertar o chute. Experientes que são, poderiam ter tido melhor sorte.

Foi um dia infeliz para Cássio, Gil, Fábio Santos e Fagner. Os quatro mosqueteiros do Corinthians certamente vão lamentar a chance desperdiçada, levantar a cabeça e seguir diante como sempre fizeram. Todos eles são acima da média. Todos eles têm muito crédito no time e com o torcedor. Todos eles já deram muitas alegrias para o corintiano. Mas neste domingo, contra o Ituano, em jogo que valia vaga para a semifinal do Estadual, todos eles fracassaram.





