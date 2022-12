França 3 x 1 Polônia: Confira os melhores momentos do jogo pelas oitavas da Copa

A França está classificada para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar. A atual campeã confirmou o favoritismo e derrotou a Polônia, neste sábado, por 3 a 1, no Estádio Al Thumama. Os gols foram marcados por Olivier Giroud, que chegou aos 52 gols e se transformou no maior goleador da história da seleção, e Kylian Mbappé, que fez dois golaços e alcançou a artilharia do Mundial. Robert Lewandowski, de pênalti, fez o dos poloneses, que dão adeus ao Mundial e aumentam a escrita de 40 anos sem vencer os Bleus. Confira os melhores momentos do jogo.

