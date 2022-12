Mbappé faz dois, Giroud quebra recorde e França avança às quartas da Copa ao bater a Polônia

A França está classificada para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar. A atual campeã confirmou o favoritismo e derrotou a Polônia, neste sábado, por 3 a 1, no Estádio Al Thumama. Os gols foram marcados por Olivier Giroud, que chegou aos 52 gols e se transformou no maior goleador da história da seleção, e Kylian Mbappé, que fez dois golaços e alcançou a artilharia do Mundial. Robert Lewandowski, de pênalti, fez o dos poloneses, que dão adeus ao Mundial e aumentam a escrita de 40 anos sem vencer os Bleus.

A França terminou a fase de grupos na liderança do Grupo D, com seis pontos, assim como a Austrália, que se classificou em segundo, mas foi eliminada nas oitavas pela Argentina. Os franceses aguardam o vencedor do duelo entre Inglaterra e Senegal, às 16h, para descobrir quem vão enfrentar nas quartas de final.

Tentando apagar a má impressão deixada na derrota com os reservas para a Tunísia, a França começou tomando a iniciativa do jogo, levando perigo logo nos primeiros minutos em jogada pelo alto, com Varane. Apostando nas entradas de Kaminski e Szymanski, a Polônia tentou afastar a apatia apresentada diante da Argentina pressionando a saída de bola. Szczesny, principal goleiro da Copa até o momento, teve trabalho no início da partida, aparecendo para defender arremates de fora da área de Tchouaméni e Dembélé.

A França tinha como principal jogada as subidas pelo lado esquerdo, principalmente em jogadas com Mbappé e Theo Hernández. A Polônia não conseguiu imprimir a pressão que esboçou no início da partida, se resguardando de levar contra-ataques rápidos — em uma das escapadas, Giroud perdeu gol na pequena área após passe de Dembelé, mas foi assinalado impedimento. Na frente, Lewandowski era o ponto de lucidez dos poloneses, mas a maioria das jogadas criadas pelo camisa 9 não tinham sequência com os companheiros. Em um dos poucos lances de perigo da Polônia, o artilheiro soltou uma bomba de fora da área, mas a bola foi à esquerda de Lloris.

Mbappé marca golaço diante da Polônia na Copa do Mundo do Catar. Foto: Ricardo Mazalan/ AP

Conforme a Polônia ia se soltando, mais a França encontrava espaços para atacar. Em grande lance pela esquerda, Mbappé deu belo drible em Cash dentro da grande área e bateu com força, exigindo Szczesny a espalmar para escanteio. O revide polonês veio no lance seguinte, em uma jogada confusa, que terminou com Varane salvando em cima da linha finalização de Kaminski. O zero saiu do placar em nova jogada francesa pela esquerda. Mbappé recebeu na entrada da área e tocou rápido para Giroud, que tocou na saída do goleiro para fazer 1 a 0 no fim do primeiro tempo.

Assim como na etapa inicial, as equipes voltaram para o segundo tempo em um ritmo bastante acelerado, disputando bolas no meio e dando espaços para contra-ataques. Em duas boas oportunidades, o time francês chegou com perigo pelos lados, mas a bola não chegou para ninguém de azul concluir na grande área. O segundo por pouco não veio em jogada individual de Mbappé, que driblou o marcador e bateu da entrada da área, a bola desviou no adversário e saiu rente à trave, com Szczesny apenas torcendo para ela ir para fora.

Lewandowski passou boa parte da segunda etapa encaixotado na defesa adversária, precisando sair bastante da área para ao menos encostar na bola. Em um jogo de perde-ganha grande no meio, Griezmann fez bastante diferença para os franceses, sendo o motor que fazia a França chegar com fôlego na frente, sempre com toques de qualidade. Em dia menos inspirado, Mbappé passou a abusar de erros de passe e escolhas erradas. Mas, o camisa 10 não é um dos melhores do mundo a toa. Quando recebeu livre de Dembélé na entrada da área, bateu com força para acertar o ângulo e fazer 2 a 0. Foi o quarto dele no Mundial, alcançando a artilharia da competição.

A seleção da Polônia esmoreceu de vez após o 2 a 0 e passou a tentar chuveirinhos na grande área para Lewandowski e Milik, que entrou na etapa final. Com o controle da partida, a França diminuiu o ritmo e só foi na boa ao ataque. Em uma das últimas chegadas, Mbappé recebeu com espaço na grande área e bateu no ângulo, sem chance para Szczesny. Foi o quinto dele no Mundial, alcançando a artilharia da competição, e o nono em Copas do Mundo, superando Cristiano Ronaldo.

No apagar das luzes, o árbitro assinalou pênalti para a Polônia após o VAR checar toque de mão de Upamecano dentro da área. Lewandowski bateu mal e Lloris defendeu, mas a arbitragem mandou voltar após invasão de área. Na nova cobrança, o camisa 9 não desperdiçou e fez o gol de honra polonês, dando números finais à partida.

FICHA TÉCNICA

FRANÇA 3x1 POLÔNIA

FRANÇA - Lloris; Koundé (Diasi), Varane, Upamecano e Theo Hernandez; Tchouaméni (Fofana), Rabiot e Griezmann; Dembélé (Coman), Mbappé e Giroud (Thuram). Técnico: Didier Deschamps.

POLÔNIA - Szczesny; Cash, Glik, Kiwior (Bednarek) e Bereszynski; Krychowiak (Bielik), Frankowski (Grosicki), Kaminski (Zalewski), Zielinski e Szymanski (Milik); Lewandowski. Técnico: Czeslaw Michniewicz.

ÁRBITRO - Jesús Valenzuela Sáez (Venezuela).

GOLS - Giroud, aos 43 do primeiro tempo; Mbappé, aos 28 e aos 45, e Lewandowski, aos 53 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Tchouaméni (França); Bereszynski e Cash (Polônia).

PÚBLICO - 40.989

RENDA - Não disponível.

LOCAL - Estádio Al Thumama, em Al Thumama.