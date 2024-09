França x Bélgica na Liga das Nações: onde assistir ao vivo e escalações

Atual vice-campeã da Copa do Mundo e eliminada nas semifinais da Eurocopa 2024, a França está cansada de bater na trave. A Liga das Nações da Uefa pode trazer um pouco de sossego para o torcedor da equipe de Didier Deschamps. A caminhada, porém, começou indigesta e não dá indícios de melhorar. Os franceses encaram a forte Bélgica nesta segunda-feira, dia 9. A bola rola às 15h45 (horário de Brasília).

No que pode ser considerado o ‘Grupo da Morte’, a França começou a edição 2024 da competição com derrota para a Itália por 3 a 1. O pior, jogando no Parc des Princes, diante da maioria esmagadora de sua torcida. os belgas, por outro lado, fizeram o que se esperava: vitória por 3 a 1 sobre Israel.

FRANÇA x BÉLGICA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIGA DAS NAÇÕES:

DATA : 09/09/2024.

: 09/09/2024. HORÁRIO : 15h45 (horário de Brasília).

: 15h45 (horário de Brasília). LOCAL: Groupama Stadium, em Lyon (FRA).

ONDE ASSISTIR FRANÇA x BÉLGICA AO VIVO:

SporTV (TV fechada).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA FRANÇA:

FRANÇA - Maignan; Koundé, Konaté, Saliba e Hernández; Zaïre-Emery e Kanté; Dembélé, Griezmann e Barcola; Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA BÉLGICA:

BÉLGICA - Casteels; Castagne, Faes, Theate e De Cuyper; Onana e Tielemans; Bakayoko, De Bruyne e Doku; Openda. Técnico: Domenico Tedesco.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FRANÇA E BÉLGICA:

06/09/2024 - França 1x3 Itália (Liga das Nações).

