França x Escócia: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após as partidas das Eliminatórias da Eurocopa, França e Escócia se enfrentam em amistoso nesta terça-feira, dia 17, pelo último compromisso antes do final da data Fifa. A partida acontece no estádio Pierre-Mauroy, em Lille, na França, a partir das 16h (horário de Brasília) e tem transmissão do SporTV.

Líder isolado do Grupo B e com 100% de aproveitamento em seis jogos, a seleção francesa chega para o duelo após importante vitória diante da Holanda, fora de casa, na última partida. Kylian Mbappé, camisa 10 e estrela da equipe de Didier Deschamps, marcou os dois gols no triunfo por 2 a 1. O atacante deve ser poupado pelo treinador no amistoso.

A Escócia, apesar de já estar garantida na Eurocopa de 2024, que será realizada na Alemanha, chega após derrota para a Espanha por 2 a 0, também fora de casa, e perdeu assim a liderança do Grupo A das Eliminatórias. Esta foi, inclusive, a única derrota da seleção até aqui na primeira fase da competição. Em seis jogos, foram cinco vitórias e nenhum empate.

França e Escócia se enfrentam em amistoso nesta terça-feira. Foto: Arte/Estadão

FRANÇA x ESCÓCIA: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA : 17/10 (terça-feira).

: 17/10 (terça-feira). HORÁRIO : 16h (horário de Brasília).

: 16h (horário de Brasília). LOCAL: Pierre-Mauroy, em Lille, na França.

ONDE ASSISTIR FRANÇA x ESCÓCIA

SporTV (TV fechada).

ESCALAÇÕES DE FRANÇA E ESCÓCIA

FRANÇA - Samba; Gusto, Pavard, Todibo e Theo Hernandez; Fofana e Camavinga; Dembelé, Griezmann e Coman; Giroud. Técnico : Didier Deschamps;

- Samba; Gusto, Pavard, Todibo e Theo Hernandez; Fofana e Camavinga; Dembelé, Griezmann e Coman; Giroud. : Didier Deschamps; ESCÓCIA - Angus Gunn; Jack Hendry, Ryan Porteous, Scott McKenna; Callum McGregor, Billy Gilmour, Aaron Hickey, Andrew Robertson; Scott McTominay, John McGinn e Che Adams. Técnico: Steve Clarke.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FRANÇA X ESCÓCIA