França x Itália na Liga das Nações: onde assistir, horário e escalação

A França volta a disputar uma partida oficial depois de ser eliminada na semifinal da Eurocopa pela Espanha – que viria a se sagrar campeã. À época, Kylian Mbappé reconheceu que o nível técnico individual e da equipe estava abaixo do esperado. A seleção de Didier Deschamps tenta se recuperar a partir desta sexta-feira.

Cenário semelhante vive a Itália. Desde a conquista da Eurocopa de 2020, a seleção passa por uma crise no comando técnico, que culminou na ausência na Copa do Mundo de 2022, no Catar. Com Luciano Spalletti, que levou o Napoli ao título Italiano na temporada 2022/2023.