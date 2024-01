Fulham x Arsenal: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em busca da liderança do Campeonato Inglês, o Arsenal visita o Fulham neste domingo, pela 20ª rodada do torneio. O time de Mikel Arteta, atualmente, ocupa a 4ª colocação com 40 pontos. Liverpool e Aston Villa, nos primeiros lugares, respectivamente, somam 42 pontos. O Manchester City, 3º colocado, também soma 40. A bola rola às 11 horas (horário de Brasília).

O Fulham, por sua vez, sonha com dias melhores na Premier League. A equipe do técnico Marco Silva está na 14ª posição com 21 pontos. O Luton Town, primeiro time na zona da degola, soma 15. Além disso, o clube vem de uma derrota fora de casa para o Bournemouth. O Arsenal, por sua vez, também tropeçou. Derrota em casa para o West Ham na última rodada.

Fulham e Arsenal medem forças pelo Campeonato Inglês. Foto: Arte/Estadão

FULHAM x ARSENAL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO INGLÊS:

LOCAL : Londres, Inglaterra.

: Londres, Inglaterra. ESTÁDIO : Craven Cottage.

: Craven Cottage. DATA : 31/12/2023.

: 31/12/2023. HORÁRIO: 11 horas (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR FULHAM x ARSENAL AO VIVO:

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES DE FULHAM E ARSENAL:

FULHAM - Leno; Tete (Castagne), Adarabioyo, Bassey e Antonee Robinson (Ballo-Touré); João Palhinha, Cairney (Lukic), De Cordova-Reid (Harry Wilson), Andreas Pereira (Carlos Vinicius) e Iwobi; Rodrigo Muniz. Técnico : Marco Silva.

- Leno; Tete (Castagne), Adarabioyo, Bassey e Antonee Robinson (Ballo-Touré); João Palhinha, Cairney (Lukic), De Cordova-Reid (Harry Wilson), Andreas Pereira (Carlos Vinicius) e Iwobi; Rodrigo Muniz. : Marco Silva. ARSENAL - David Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko (Reiss Nelson); Rice, Odegaard e Trossard (Smith Rowe); Saka, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli (Nketiah). Técnico: Mikel Arteta.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FULHAM E ARSENAL: