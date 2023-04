Gabriel Jesus marca duas vezes, Arsenal derrota Leeds, e mantém vantagem no Campeonato Inglês

Com dois gols do brasileiro Gabriel Jesus, que retornou ao time recuperado de contusão, o Arsenal segue soberano no Campeonato Inglês. Neste sábado, jogando em casa, o time do técnico Mikel Arteta derrotou o Leeds por 4 a 1 e mantém uma confortável vantagem na liderança da competição em relação ao Manchester City (72 a 64).

O jogo foi especial também para o centroavante brasileiro, que voltou a jogar depois de ficar fora de ação nos últimos meses por motivo da lesão que sofreu na Copa do Mundo. O Arsenal volta a campo no próximo sábado pelo torneio e tem um difícil compromisso pela frente: enfrenta o Liverpool como visitante. Preocupado em se reabilitar para fugir da zona de rebaixamento, o Leeds está na parte debaixo da tabela e soma apenas 25 pontos.

Xhaka faz quarto gol e fecha a goleada do Arsenal sobre Leeds pelo Campeonato Inglês. Foto: David Klein / REUTERS

Apesar do placar elástico, o primeiro tempo foi de dificuldades para o Arsenal, que só conseguiu vencer o goleiro Meslier aos 34 minutos do primeiro tempo graças a Gabriel Jesus. O jogador revelado pelo Palmeiras fez bela jogada individual e acabou sofrendo pênalti após passar por dois adversários. Ele mesmo foi para a cobrança e fez 1 a 0.

Pressionado pela vitória do City mais cedo, o Arsenal voltou diferente para o segundo tempo e aumentou a vantagem no primeiro minuto de partida em lance que mais uma vez teve participação de um brasileiro. Martinelli cruzou da esquerda e encontrou Ben White livre para completar para as redes: 2 a 0.

Embalado pela vantagem, os donos da casa logo fizeram mais um, para a alegria da torcida. Jesus não se limitou a ser um definidor e serviu Trossard na direita. O retribuiu o presente com um cruzamento e Gabriel Jesus marcou o seu segundo gol na partida: 3 a 0 aos nove minutos.

Com a vitória definida, o Arsenal relaxou na marcação e o Leeds descontou aos 30 minutos com o zagueiro Kristensen. O gol, no entanto, acordou novamente os mandantes que apertaram o ritmo e arranjaram tempo para fazer mais um no final com Xhaka fechando a goleada.

Rodada do Inglês

Em um jogo de seis gols, Brighton e Brentford ficaram no empate de 3 a 3. Mitoma, Welbeck e Macallister marcaram para os donos da casa, que buscaram a igualdade no marcador por três vezes na partida. Para o Brentford, Jansson, Toney e Pinnock balançaram as redes.

Também pela rodada deste sábado, o Bournemouth derrotou o Fulham por 2 a 1 jogando em seus domínios. O triunfo veio de virada. O ex-flamenguista Andreas Pereira abriu o placar para os visitantes no primeiro tempo. Na volta do intervalo, Lerma e Solanke marcaram para os donos da casa e garantiram os três pontos.

O Crystal Palace também fez valer o mando de campo e bateu o Leicester por 2 a 1. Pereira colocou os visitantes em vantagem, mas Iversen, e depois Mateta asseguraram o triunfo para alegria de seus torcedores. Fechando os jogos da manhã, Nottingham Forest ficou no empate de um gol com o Wolverhampton. Johnson abriu o placar para o Notthingham enquanto Podence descontou já no final da partida.