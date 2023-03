Galhardo erra pênalti e Fortaleza se complica na fase prévia da Libertadores

Na noite desta quinta-feira, pelo jogo de ida da terceira e última fase prévia da Libertadores, o Fortaleza foi derrotado pelo Cerro Porteño-PAR por 1 a 0 dentro da Arena Castelão lotada. O atacante Thiago Galhardo desperdiçou um pênalti, na primeira etapa, e o time cearense ainda teve um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo. Agora os brasileiros precisam vencer por dois ou mais gols de diferença no Paraguai para conquistar a classificação à fase de grupos.

O jogo de volta está marcado para a próxima quinta-feira (16), às 19h, no estádio La Olla, em Assunção, no Paraguai. Como nas competições da Conmebol não existe mais o critério de gol fora, caso o resultado da ida se repita, a vaga será definida nos pênaltis.

Diante de sua torcida, o Fortaleza demonstrou a mesma postura do jogo contra o Maldonado, quando goleou por 4 a 0. Com a posse da bola, o time povoava o campo de defesa do Cerro Porteño. Tímido, o time paraguaio apostava nos contra-ataques. Churín, ex-Grêmio e Atlético-GO, arriscou de primeira e assustou o goleiro Fernando Miguel.

Artilheiro da noite, Diego Churín teve passagens apagadas pelo futebol brasileiro. Foto: Thiago Gadelha/ AFP

O lance não intimidou o time brasileiro que seguiu apertando, até que Calebe foi derrubado na área e o juiz assinalou pênalti. Na bola, o artilheiro Thiago Galhardo caiu na provocação do goleiro brasileiro Jean, ex-Bahia e São Paulo. O atacante tentou a batida de segurança no meio do gol, mas o compatriota defendeu.

O pênalti perdido, tirou a tranquilidade do Fortaleza. Nervoso e falando muito com a arbitragem, viu o Cerro se soltar e até balançar as redes, com Carrizo, posteriormente anulado pelo VAR. Mas o alívio durou pouco, porque os paraguaios gostaram da partida e Churín marcou de cabeça, aos 33 minutos, aproveitando uma falha defensiva.

O gol desestabilizou o Fortaleza de vez. Se não fossem os cortes precisos de Marcelo Benevenuto, Bruno Pacheco e Titi, o time de Vojvoda poderia ter saído com um saldo pior na primeira etapa. Nos acréscimos, o Fortaleza ensaiou uma reação, porém, o chute de Tinga parou no goleiro Jean.

Na segunda etapa, o Fortaleza voltou mais acelerado, mas encontrava dificuldade em entrar na área adversária e sofria com os contra-ataques. A melhor chance foi em outra finalização de Tinga, novamente defendida por Jean. O jogo era bem disputado, até quando Rivas exagerou e acabou expulso, após uma entrada dura em Marcelo Benevenuto. Com um a mais, o Fortaleza se lançou ao ataque, impulsionado pela torcida.

Calebe recebeu boa bola em profundidade, bateu rasteiro e Jean defendeu com os pés. O goleiro brasileiro estava se tornando um pesadelo para o Fortaleza. O arqueiro defendeu o cabeceio de Titi e uma bomba de Tinga, vencendo mais um duelo contra o lateral esquerdo.

Com um a menos, o Cerro começou a pilhar Galhardo, único amarelado do Fortaleza. Vendo a cena, Vojvoda sacou o atacante e promoveu uma série de mudanças no ataque, uma delas a entrada de Yago Pikachu. Com velocidade, o atacante trabalhou com Guilherme que cruzou para área. A bola sobrou para Tinga, que finalizou rente à trave. Parecia não ser a noite do lateral.

O Fortaleza seguiu martelando, mas encontrou na sua frente uma retranca paraguaia e um goleiro inspirado. Ainda quase viu a tragédia acontecer em chute de Bobadilla que passou rente à trave. O Fortaleza não conseguia encaixar um bom ataque e empatar a partida.

Pelo alto, pouco chegava, enquanto pelo chão o jogo não fluía. Apesar de ter a posse da bola e pressionar, o Fortaleza acabou derrotado no Castelão, dando fim ao 100% de aproveitamento como mandante na temporada.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 1 CERRO PORTEÑO-PAR

