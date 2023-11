Gallardo se torna terceiro técnico mais bem pago do mundo; veja lista completa

Multicampeão com o River Plate, Marcelo Gallardo está próximo de ser anunciado como novo técnico do Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Almejado por clubes brasileiros, o argentino deixou o time que o revelou ao mundo no último ano e estava livre no mercado. Ele deve substituir Nuno Espírito Santo, demitido recentemente e com passagens por Wolverhampton e Tottenham. Caso o negócio se concretize, ele se tornará o terceiro técnico mais bem pago do planeta, atrás apenas de Diego Simeone, do Atlético de Madrid, e Pep Guardiola, do Manchester City.

As informações são de diversos veículos argentinos, como o Olé. La Nación e TyC Sports confirmaram a informação. O argentino receberá cerca de 18 milhões de euros anuais (R$ 95 milhões) no clube saudita, que tem Karim Benzema e Ngolo Kanté em seu elenco. Ele pode encarar o Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes, caso elimine Auckland City e Al-Ahly, no caminho à decisão. A competição acontece entre os dias 12 e 22 de dezembro na Arábia Saudita.

Marcelo Gallardo conquistou duas vezes a Libertadores pelo River Plate. Foto: Agustin Marcarian/Reuters

Gallardo comandou o River Plate durante oito anos e conquistou duas vezes a Libertadores (2015 e 2018), uma destas sobre o Boca Juniors, maior rival do clube, no Santiago Bernabéu, na Espanha. Aos 47 anos, iniciou sua carreira no Nacional, do Uruguai, antes de retornar à Argentina. Além da competição continental, conquistou a Copa Sul-Americana (2014), três Recopas (2015, 2016 e 2019) e múltiplos torneios nacional. Em três oportunidades, foi eleito pelo jornal El País o melhor treinador sul-americano do ano.

Em levantamento do jornal francês L’Équipe, Pep Guardiola, para muitos o mais competente técnico da atualidade, não é o mais bem pago do mundo. O treinador espanhol, que levantou a taça da Champions League no comando do Manchester City na última temporada é dono do segundo maior salário do futebol. Ele está atrás do argentino Diego Simeone, comandante do Atlético de Madrid há mais de uma década.

Completam o top 5, além do argentino Gallardo, o alemão Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, e o italiano Massimiliano Allegri, comandante da Juventus. Carlo Ancelotti, do Real Madrid, ocupava o sexto posto até a chegada do ex-River Plate ao Al-Ittihad. O italiano, segundo a CBF, assumirá o comando da seleção brasileira em junho de 2024, quando se encerrará o contrato com o clube espanhol.

Confira os dez treinadores mais bem pagos do mundo

Continua após a publicidade