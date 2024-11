Galvão Bueno detona seleção brasileira após tropeço nas Eliminatórias: ‘Vergonha’; veja vídeo

Galvão Bueno não poupou críticas ao Brasil depois da última Data Fifa. A seleção nacional somou dois empates nos últimos dois jogos, contra a Venezuela, fora de casa, e contra o Uruguai, na última terça, 19, na Arena Fonte Nova, e não conseguiu progredir na tabela de classificação para o próximo Mundial.

O time de Dorival Júnior caiu para a quinta posição na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, com 18 pontos. Galvão Bueno mostrou inconformismo com o atual momento da seleção brasileira.

Galvão Bueno detonou o momento vivido pela seleção brasileira Foto: Reprodução/Galvão Bueno

PUBLICIDADE “Falando em seleção brasileira, está muito difícil! Mais uma vez, um pontinho só. Foi um ponto só contra a Venezuela. ‘Ah, mas jogamos na casa da Venezuela...’. Antes se ganhava sempre de goleada. Um pontinho só contra o Uruguai. ‘Ah, mas é o Uruguai...’. Faz mais de três anos que o Brasil não ganha do Uruguai”, começou por dizer, em vídeo publicado em sua conta no Instagram. “E a seleção brasileira fecha esse ano de 2024, faltando seis jogos para o final das Eliminatórias, na quinta colocação da tabela. E só não está em sexto porque o Paraguai empatou com a Bolívia”, lembrou.

Galvão Bueno disparou duras críticas ao Brasil, citando o desempenho ao longo de toda a temporada. “Eu diria que nunca a seleção brasileira esteve tão mal. Esse ano de 2024 foi profundamente lamentável. Se somarmos ao que foi 2023, e juntarmos os dois, foi uma vergonha para a história da seleção brasileira de futebol!”, detonou.

O jornalista previu sérias dificuldades para o time brasileiro na próxima Data Fifa, nos compromissos seguintes pelas Eliminatórias Sul-Americanas. “Volta o Brasil em março do ano que vem. Dia 20 de março, deve ser em Porto Alegre, Brasil x Colômbia. E depois, dia 25 de março, com o Monumental de Nuñez com 80 mil torcedores da Argentina, Argentina x Brasil. Tenho medo do que possa acontecer com a seleção brasileira nesse jogo. Tomara que eu esteja absolutamente errado. Mas está difícil!”, repetiu.

Galvão Bueno ainda criticou a CBF pelos altos preços cobrados dos ingressos para o duelo contra o Uruguai, na Arena Fonte Nova.