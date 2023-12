‘Gemidão do zap’ rouba a cena em sorteio da Euro 2024 e deixa público constrangido; assista

O sorteio dos grupos da Eurocopa 2024, que aconteceu neste sábado, ficou marcado por um fato curioso. Exibida para o mundo todo, a transmissão gerada para Uefa simplesmente ficou muda por alguns instantes. Ninguém entendeu nada e o sorteio continuou acontecendo. Até que, pouco tempo depois, descobriu-se o motivo: vazou um áudio do “gemidão do zap”.

O chaveamento já estava em sua fase final. Restavam apenas decidir os últimos lugares dos grupos C, D, E e F. A bolinha da Sérvia estava prestes a sair quando um gemido típico de filmes eróticos foi ouvido na transmissão oficial da Uefa. O áudio foi bloqueado por alguns momentos, mas nas redes sociais os vídeos começaram a circular quase que instantaneamente. Confira abaixo:

O “gemidão do zap”, como é conhecido, surgiu no Brasil em meados de 2016 e começo de 2017, como uma pegadinha nas redes sociais, especialmente no WhatsApp. As pessoas abrem mídias desconhecidas, sobre os mais diversos assuntos e, quando menos esperam, um gemido feminino com o volume alto começa a tocar, constrangendo todos ao redor.

Áudio do 'Gemidão do Zap' vaza durante transmissão da Uefa do sorteio da Euro-2024. Foto: Filip Singer/EFE

Por fim, o sorteio continuou acontecendo normalmente. A Uefa não se manifestou sobre o caso ocorrido em sua transmissão oficial. Veja, abaixo, como ficou o chaveamento da Euro-2024:

Confira os grupos da Uefa Euro 2024

Grupo A : Alemanha, Escócia, Hungria e Suíça.

: Alemanha, Escócia, Hungria e Suíça. Grupo B : Espanha, Croácia, Itália e Albânia.

: Espanha, Croácia, Itália e Albânia. Grupo C : Eslovênia, Dinamarca, Sérvia e Inglaterra.

: Eslovênia, Dinamarca, Sérvia e Inglaterra. Grupo D : Vencedor da Liga A, Holanda, Áustria e França.

: Vencedor da Liga A, Holanda, Áustria e França. Grupo E : Bélgica, Eslováquia, Romênia e Vencedor da Liga B.

: Bélgica, Eslováquia, Romênia e Vencedor da Liga B. Grupo F: Turquia, Vencedor da Liga C, Portugal e República Checa.

Veja os duelos da repescagem

Liga A

Polônia x Estônia

País de Gales x Finlândia

Liga B

Israel x Islândia

Bósnia-Herzegovina x Ucrânia

Liga C

