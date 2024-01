O ex-jogador Gerard Piqué usou suas redes sociais para fazer um anúncio inesperado neste início de 2024. Aposentado dos campos em 2022, o agora empresário afirmou que está decidido a voltar ao futebol, desta vez como treinador.

Ainda não está certo se de fato Piqué será técnico de um time profissional ou empreenderá nova função na Kings League, campeonato que ele mesmo criou de futebol de 7 ao lado de influenciadores e outras personalidades do futebol.

“É um novo ano e, depois de pensar bem, decidi voltar ao futebol. Sinto muita saudade. Dessa vez, não será como jogador. Será como treinador. Compartilharei mais detalhes no fim de semana”, publico Piqué no X, antigo Twitter.

Gerard Piqué é proprietário do FC Andorra. Foto: Reprodução/ Instagram @3gerardpique

Em 2023, Piqué esteve mais presente nas páginas de fofoca do que nas esportivas. O ex-zagueiro se separou da cantora Shakira e vive relacionamento com Clara Chía. A colombiana escreveu música com críticas ácidas ao ex que fizeram muito sucesso. Mas Piqué também se aproveitou do momento e protagonizou cenas virais.

Além da Kings League, Piqué também é dono de um time que disputa a Segunda Divisão do Campeonato Espanhol. O FC Andorra ocupa a 18ª posição do torneio e luta contra o rebaixamento. Recentemente, o ex-jogador se envolveu em uma discussão após o governo de Andorra vetar o uso do Estádio Nacional pelo clube local, que havia investido milhões em melhorias.

Depois de ameaçar mudar o time de país, Piqué e o governo local chegaram a um acordo para a continuidade do uso do estádio até a conclusão da construção de uma nova arena para até 14 mil pessoas próxima aos campos usados pela Federação de Andorra. A obra custará cerca de 50 milhões de euros (R$ 270 milhões).