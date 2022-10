Globo é condenada a indenizar goleiro Sidão após polêmica com prêmio ‘Craque do Jogo’

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) condenou a Rede Globo em primeira instância pelo constrangimento ao goleiro Sidão, após o então goleiro do Vasco sofrer quatro gols para o Santos e receber o prêmio “Craque do Jogo”, em partida do Brasileirão de 2019. Cabe recurso. A informação é do site Uol.

O quadro acontecia após os jogos transmitidos pela emissora e um atleta era eleito através de votação popular. Sidão teve atuação ruim em campo e uma campanha nas redes sociais, ironizando o desempenho do goleiro, elegeu-o o melhor jogador da partida. O prêmio foi entregue pela reportagem da Globo a Sidão, que estava visivelmente constrangido.

Na ação, o goleiro pediu indenização por danos morais no valor de R$ 1 milhão, mas o juiz do caso, Antonio Conehero Junior, determinou o valor de R$ 30 mil. A Globo informou à reportagem do Estadão que não comenta casos sub judice.

O episódio recebeu muitas críticas e a Globo mudou o formato da votação do prêmio “Craque do Jogo”. Desde então, a eleição conta os votos dos comentaristas e das redes sociais, com peso igual para cada. Em caso de empate, o narrador define o vencedor.

Em agosto, Sidão, que teve passagens por clubes como São Paulo, Botafogo e Vasco, ajudou o Atlético Catarinense a subir para a divisão estadual e celebrou o feito.