Goiás x Independiente Santa Fé: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Goiás inicia nesta terça-feira sua caminhada na Copa Sul-Americana. No Grupo G, os brasileiros enfrentarão, em casa, o Independiente Santa Fé, da Colômbia, pela primeira rodada da competição. A partida acontece às 19h (horário de Brasília), na Serrinha, em Goiás.

Com a estreia em casa, o Goiás busca mudar o foco após a derrota na partida de ida da final do Campeonato Goiano, diante do rival Atlético-GO, por 2 a 0. O segundo jogo da decisão acontece no próximo domingo.

Goiás x Independiente Santa Fé Foto: Arte/Estadão

GOIÁS x INDEPENDIENTE SANTA FÉ

Data: 04/04/2023 (terça-feira)

Horário: 19h.

Local: Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiás.

Torneio: Copa Sul-Americana.

ONDE ASSISTIR

Paramount+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Goiás: Tadeu; Apodi, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira, Fellipe Bastos e Palacios; Vinícius e Nicolas. Técnico : Guto Ferreira.

Tadeu; Apodi, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira, Fellipe Bastos e Palacios; Vinícius e Nicolas. : Guto Ferreira. Independiente Santa Fé: Julián Millán; José Enamorado, José Aja, Iván Rojas e Fabián Sambueza; Wilfrido de La Rosa, Fabián Viáfara, Dairón Mosquera e José Silva; Jonathan Barboza e Wilson Morelo. Técnico: Harold Rivera.

ÚLTIMOS RESULTADOS