Grêmio x Cruzeiro no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação das equipes

Em momentos diferentes no Campeonato Brasileiro, Grêmio e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, 10, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, na abertura da 16ª rodada.

Goleado pelo Juventude, por 3 a 0, no Alfredo Jaconi, o Grêmio estacionou nos 11 pontos e, em 18º lugar, deixa a zona de rebaixamento em caso de vitória. A situação só não é pior porque os gaúchos têm duas partidas a menos.

Grêmio e Cruzeiro se enfrentam no Estádio Centenário, em Caxias do Sul Foto: Arte/Estadão

Aguardado na última terça-feira, 9, depois da eliminação da Venezuela na Copa América, o atacante Soteldo não se reapresentou e ficou fora da lista de relacionados do Grêmio. O técnico Renato Gaúcho deve promover mudanças no time titular, como o retorno de Marchesín no gol. Na sétima colocação, com 23 pontos, o Cruzeiro vem embalado pela vitória sobre o Corinthians, por 3 a 0, no Mineirão, e pode encostar no G-4. Mas para isso precisa encerrar um jejum de cinco partidas como visitante.

Apesar da boa atuação, o técnico Fernando Seabra vai fazer três mudanças no time titular. O lateral-esquerdo Marlon foi vetado pelo departamento médico com uma lesão no ombro direito e o volante Lucas Silva recebeu o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o zagueiro João Marcelo retorna de suspensão.

GRÊMIO X CRUZEIRO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 10/07/2024

10/07/2024 Horário: 18h30 (horário de Brasília)

18h30 (horário de Brasília) Local: Centenário, em Caxias do Sul (RS).

ONDE ASSISTIR A GRÊMIO X CRUZEIRO

SporTV (canal fechado) e Premiere (Pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GRÊMIO

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Edenílson e Cristaldo; Pavón e Gustavo Nunes. Técnico: Renato Gaúcho.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO

Cruzeiro: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Ramiro, Barreal e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Gabriel Veron. Técnico: Fernando Seabra.

ÚLTIMAS PARTIDAS DE GRÊMIO E CRUZEIRO