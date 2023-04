Grêmio x ABC: onde assistir, horário e escalação das equipes

Grêmio e ABC decidem nesta quinta-feira, às 21h30, uma das últimas vagas às oitavas de final da Copa do Brasil. Eles se enfrentam em Porto Alegre. No jogo de ida, em Natal, o time gaúcho venceu por 2 a 0. Por isso, joga com vantagem confortável para confirmar sua classificação no torneio do qual é o segundo maior vencedor.

O Grêmio, que vem de derrota no Brasileirão para o Cruzeiro, pode até perder em casa por um gol de diferença. O ABC, que deixou o Vasco pelo caminho na fase anterior, precisa de um milagre para eliminar outro gigante. Tem de ganhar por três gols de diferença na casa do rival. Um novo 2 a 0, mas a favor do time potiguar, leva a definição da vaga para os pênaltis.

GRÊMIO X ABC

DATA : 27/04/2023 (quinta-feira).

: 27/04/2023 (quinta-feira). HORÁRIO : 21h30

: 21h30 LOCAL : Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

: Arena do Grêmio, em Porto Alegre. TORNEIO: Copa do Brasil (3ª fase - jogo de volta).

Grêmio e ABC se enfrentam em Porto Alegre Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Premiere

SporTV

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

GRÊMIO : Gabriel Grando; Fábio, Bruno Alves, Bruno Uvini e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Darlan, Galdino (Bitello), Nathan e Zinho; Suárez (André). Técnico : Renato Gaúcho.

: Gabriel Grando; Fábio, Bruno Alves, Bruno Uvini e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Darlan, Galdino (Bitello), Nathan e Zinho; Suárez (André). : Renato Gaúcho. ABC: Welligton, Alemão, Luiz Gustavo, Habraão e Jhonnathan (Daniel Vançan); Jean Patrick, Ramon Vini e Léo Ceará; Raphael Luz, Welliton e Felipe Garcia. Técnico: Fernando Marchiori.

ÚLTIMOS RESULTADOS