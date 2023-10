Grêmio x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após o fim da data Fifa, o Campeonato Brasileiro retorna para a reta final da competição. Grêmio e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira, 18, na abertura da 27ª rodada da competição. A partida acontece na Arena do Grêmio, a partir das 19h (horário de Brasília). Os donos da casa, na terceira posição do campeonato, tentam se manter próximos do Botafogo, líder, 11 pontos à frente dos gaúchos.

Na última rodada antes da paralisação da competição, os comandados de Renato Gaúcho perderam o clássico Gre-Nal para o Internacional, por 3 a 2, no Beira-Rio. O pós-jogo gerou turbulência no elenco gremista, após o treinador não conceder entrevista coletiva e viajar para o Rio, em compromisso que, segundo o profissional apontou à diretoria gremista, já estava agendado.

Já o Athletico-PR chega ao confronto após empatar por 1 a 1 diante do vice-líder Red Bull Bragantino. O resultado fez com que o Botafogo abrisse nove pontos de diferença na ponta da tabela.

Grêmio e Athletico-PR se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/Estadão

GRÊMIO X ATHLETICO-PR: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA : 18/10 (quarta-feira);

: 18/10 (quarta-feira); HORÁRIO : 19h (horário de Brasília);

: 19h (horário de Brasília); LOCAL: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

ONDE ASSISTIR GRÊMIO X ATHLETICO-PR

SporTV (TV fechada);

Premiere (pay-per-view).

ESCALAÇÕES DE GRÊMIO E ATHLETICO-PR

GRÊMIO – Gabriel Grando; Pedro Geromel, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Pepê, Nathan, Cristaldo e Reinaldo; Galdino e Suárez. Técnico : Renato Gaúcho.

– Gabriel Grando; Pedro Geromel, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Pepê, Nathan, Cristaldo e Reinaldo; Galdino e Suárez. : Renato Gaúcho. ATHLETICO-PR – Bento; Cacá, Thiago Heleno e Kaíque Rocha; Cuello, Erick, Fernandinho, Vitor Bueno, Zapelli e Esquivel; Pablo. Técnico: Wesley Carvalho.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE GRÊMIO E ATHLETICO-PR